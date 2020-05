Com falta de coveiros, parentes de vítima da Covid fazem sepultamento em Curralinho

A pandemia de Covid-19 avança de forma devastadora no arquipélago do Marajó, com o epicentro da doença em Breves, se espalhando por todas as outras ilhas, cujos sistemas de saúde pública são historicamente precários. Em Breves, de acordo com dados oficiais, um quarto da população está infectada, ou seja, de cada quatro habitantes, um está contaminado pelo ronavírus.

Em Curralinho, “a situação está tão complicada, que são as próprias famílias que têm de fazer o enterro dos seus mortos pela Covid-19, porque os coveiros da prefeitura local não têm equipamentos de proteção individual, nem coletiva para fazer o serviço”, afirma um morador.

Ao fazerem os sepultamentos, os parentes das vítimas se expõem aos riscos de contaminação, porque fazem os enterros sem as mínimas precauções, até porque usam de improviso por não serem treinados para a tarefa.

Moradores gravaram um vídeo em que vários homens aparecem carregando um caixão até o cemitério local e depois fazem o enterro, sem equipamentos de proteção, apenas com luvas, máscaras e botas, mas usando bermudas. A vítima morreu na noite de segunda-feira (25), de Covid-19 e foi enterrada pelos parentes na manhã de terça-feira (26). O vídeo é muito forte e não será mostrado em respeito aos leitores. Enquanto os familiares jogam terra sobre o caixão, eles reclamam da situação em que vive Curralinho.

A prefeita Maria Alda Aires (MDB) está sendo criticada por não investir as verbas liberadas pelo Ministério da Saúde em medidas de prevenção da população e na compra de equipamentos de proteção para os funcionários da saúde e aqueles que atuam em contato com pessoas contaminadas.

Além da situação calamitosa em relação ao enfrentamento do coronavírus, moradores de Curralinho ficaram indignados com a última decisão da prefeita de distribuir merenda escolar só para pessoas inscritas no Programa Bolsa Família, e “em situação de extrema vulnerabilidade social”.

Através de nota pública, moradores do município repudiaram a decisão da prefeita, alegando, segundo eles, o desconhecimento por parte da gestão municipal referente ao conceito de vulnerabilidade, pois há famílias que estão em situação de vulnerabilidade decorrente de atrasos no pagamento, mesmo sendo trabalhadores temporários do município, que deveriam entrar no perfil de vulnerabilidade.

Além destas, afirma a nota, também há famílias em situação de vulnerabilidade, pois estão acometidas pela Covid-19 e não são beneficiadas pelo Programa Bolsa Família.

“Repudia-se totalmente a não garantia do direito à cesta básica para todos os alunos (famílias) que são atendidos pela rede municipal de ensino, uma vez que o recurso federal destinado à merenda escolar, não classifica os alunos e sim zela pela garantia do direito de cada aluno.”, completa a nota.

Curralinho está entre as piores localizações no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM ) no Brasil, com 0,502, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010.

Os dados da Secretaria de Saúde do Estado (Sespa) apresentam apenas 41 casos positivados de Covid-19, com três mortes, mas estão desatualizados.

MP ajuíza ação

A promotora de justiça de Curralinho, Luciana Vasconcelos Mazza, ajuizou ação civil pública com pedido liminar contra o município para obrigar o fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos integrantes da rede municipal de ensino, durante o período de suspensão das aulas devido a pandemia do coronavírus.

A prefeita local baixou determinação para que a merenda escolar fosse distribuída apenas para integrantes do Programa Bolsa família ou para pessoas que demonstrassem estar em “extrema vulnerabilidade”.

De acodo com a ação, na impossibilidade dos pais ou responsáveis legais retirarem os itens, deverá ser viabilizada a distribuição na residência do estudante ou em núcleos próximos, ou ainda mediante fornecimento de cartão-alimentação, sem prejuízo da substituição por outras estratégias legais a serem implementadas pela prefeitura.

Na ação, a promotora requer que a distribuição seja realizada de forma a evitar aglomerações e adotando, em qualquer caso, todas as medidas de higienização recomendadas pelas autoridades sanitárias para preservação da saúde dos servidores envolvidos e eventuais voluntários, vedando-se a venda ou a destinação para finalidade diversa dos produtos entregues.

O município deverá dar ampla publicidade, inclusive via internet e site oficial, bem como veiculação nos meios de comunicação local disponíveis, sobre o fornecimento da alimentação, de forma a garantir que aqueles que dela necessitam tenham conhecimento do benefício.

A promotoria pede ainda que a Secretaria Municipal de Educação apresente em Juízo, no prazo de 48h, relatório discriminando a forma de entrega da merenda escolar ou, subsidiariamente, vale alimentação, com o intuito de evitar aglomerações e exposição de alunos, responsáveis e servidores.

A medida judicial foi necessária após o envio de vários ofícios e recomendação pela Promotoria de Curralinho ao município, sem que houvesse resposta satisfatória do poder executivo.

A promotora recebeu também relatos de pais de alunos de que a entrega da alimentação escolar não estava sendo feita de maneira regular e a todos os alunos.

“Nota-se claramente que o município não está cumprindo com a legislação vigente, demonstrando descaso com a situação, vez que não apresenta respostas que esclareçam a situação”, frisa na ação Luciana Mazza.

Em caso de descumprimento da decisão liminar, o Ministério Público pede seja aplicada multa diária no valor de R$ 2 mil.