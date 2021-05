Com Fórmula 1, Band derrota SBT e Record, e encosta na Globo

A Band teve muito a comemorar neste domingo (9), que marcou o Dia das Mães. Com seu principal produto esportivo no ar, a Fórmula 1, a emissora paulista conseguiu alcançar a vice-liderança e chegou, em certos momentos, até a encostar na Globo na briga pela liderança.

Enquanto transmitia o GP da Espanha, a Band alcançou 3,8 pontos de média na pesquisa em tempo real da Kantar Ibope Media, superando o SBT (3,2) e a Record (2,8). Apesar de ficar na frente com 6,9 pontos, a Globo viu a rival se aproximar durante o final de prova que sagrou o piloto Lewis Hamilton como vencedor.

Quando os pilotos alinharam no grid de largada, às 10h00, a Globo vencia a Band por 8,2 a 2,8 pontos. Às 11h23, porém, a emissora carioca viu mudança drástica no placar, com o “Esporte Espetacular” superando o automobilismo por uma diferença bem menor, 6,2 a 4,8 pontos para o canal da família Marinho.

Em São Paulo, praça referência para o mercado publicitário e maior público do país, um ponto de audiência corresponde a 205.377 espectadores. Isso significa dizer que quase um milhão de pessoas conferiram a apresentação de Lewis Hamilton quando a Band registrou seu pico.

Foto: EFE/Alejandro García

Por: Paulo Moura

Fonte: Pleno News