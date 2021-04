Com gol de Alex, Itupiranga vence o Carajás no Zinho Oliveira e respira no Parazão 2021

A quarta rodada do Campeonato Paraense de 2021 foi encerrada na tarde desta quarta-feira (7). O Itupiranga encarou o time do Carajás no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, com as duas equipes precisando vencer para manter esperança de classificação para as quartas de final do estadual. O Crocodilo do sudeste foi para o jogo sem ter pontuado, enquanto que o Pica-Pau do Outeiro chegou para a partida com três pontos na classificação.

A bola rolou em uma tarde ensolarada em Marabá. As duas equipes buscaram marcar gols, mas esbarravam na forte marcação adversária. Até que, após uma falha coletiva da zaga do Carajás, Alex chutou uma bola fraquinha, e o goleiro Fernando deixou passar por entre as suas pernas, levando um frango no Estádio Zinho Oliveira, aos 37 minutos do primeiro tempo, 1 a 0 Itupiranga.

No segundo tempo, Araújo tentou ampliar para o Crocodilo, mas cobrou falta por cima da meta do goleiro Fernando. As coisas se complicaram para o Carajás, depois que Irlan cometeu falta, e como já tinha cartão amarelo, levou o segundo e consequentemente recebeu o cartão vermelho do árbitro Djonaltan Costa Araújo, aos 13 minutos. Após uma falta para o Pica-Pau, a bola foi na área para a cabeçada de Mariano, o goleiro Dida fez a defesa para o time do Itupiranga.

O lance polêmico da partida foi quando em uma jogada de ataque do time de Outeiro, o goleiro Dida defendeu e soltou a bola, Mariano apareceu e mandou para o fundo do barbante, mas a arbitragem assinalou impedimento no lance, desmarcando o tento do Pica-Pau. Os jogadores do Carajás partiram para cima da arbitragem reclamando demais da jogada, mas não teve jeito. Após o término houve expulsões envolvendo atletas e até o técnico Wando Costa do Crocodilo. Placar final: Itupiranga 1 x 0 Carajás.

Com o resultado, o Itupiranga somou seus três primeiros pontos dentro do Grupo A1 do Parazão, e assumiu o terceiro lugar na classificação. Já o Carajás segue com seus três pontos dentro do Grupo A2 e permanece na terceira posição na tabela. Se terminasse hoje o Parazão, as duas equipes estariam eliminadas da competição e escapariam no limite do rebaixamento para a Segundinha.

Classificação do Parazão 2021

GRUPO A1

1° Paysandu: 7 pontos

2° Bragantino: 5 pontos

3° Itupiranga: 3 pontos

4° Gavião: 1 ponto

GRUPO A2

1° Remo: 12 pontos

2° Tuna: 5 pontos

3° Carajás: 3 pontos

4° Tapajós: 3 pontos

GRUPO A3

1° Independente: 8 pontos

2° Águia: 6 pontos

3° Castanhal: 6 pontos

4° Paragominas: 4 pontos

Por Fábio Relvas