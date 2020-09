Com gol do brasileiro Felipe Silva, Gwangju vence e chega aos playoffs do Coreano pela primeira vez

Atacante abriu o placar na vitória por 2×0 contra o Seongnam, fora de casa

O atacante brasileiro Felipe Silva, de 28 anos, marcou na última rodada da K-League, o campeonato da Coreia do Sul, e ajudou o Gwangju a conquistar feito inédito: a classificação para a fase de play-offs da liga – onde os seis times mais bem colocados disputam o título. O artilheiro abriu o placar aos 13 do 1º tempo contra o Seongnam, e Doo Hyeon-seok fechou a conta na etapa final

Com a vitória e uma combinação improvável de resultados, o Gwangju deixou para trás o próprio Seongnam, o Seoul e o Gangwon para terminar na 6ª colocação, com 25 pontos em 22 jogos. Felipe, que é o maior artilheiro da história do clube recém-promovido ao primeiro escalão do país, comemorou a classificação:

– Chegamos à elite do futebol sul-coreano vistos com alguma desconfiança. Essa histórica classificação para o playoff que reúne os seis primeiros colocados tem um sabor especial para nós. Não lutamos contra o descenso, objetivamos sempre algo maior e por essa razão conseguimos este feito – disse Felipe.

Na temporada em que o Gwangju ergueu o troféu da K League Challenge, Felipe marcou 19 vezes. Já em 2020, ele é o quarto colocado na artilharia da primeira divisão com 11 gols. O artilheiro é outro brasileiro: Júnior Negão, do Ulsan, com 24 gols.