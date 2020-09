Com jogos fora de casa, volante do Remo diz que derrotas darão lugar à sequência de vitórias

Charles foi o escolhido pelo Remo para falar depois de perder título do Parazão

Um dia após perder o título estadual, o volante Charles foi o escolhido pelo Remo para conceder entrevista e quebrar o silêncio. Ele falou que o time, logicamente, sentiu a derrota em dois jogos para o maior rival. Mas garante que o Remo está mais forte que antes.

“Acho que o time foi batalhador nas duas partidas. Eu creio que ontem, por precisar do resultado, você tem que dar aquele algo a mais que você sabe que vai além do seu limite. Creio que foi apenas isso. Mas o espírito guerreiro sempre prevaleceu aqui no clube desde o primeiro jogo. Abalar é uma expressão que não devemos usar. A gente sente muito a derrota (para o Paysandu), é complicado. Todo mundo queria ser campeão estadual. No meu ponto de vista, o grupo sai fortalecido. Triste pela derrota, mas a gente vai tirando os pontos positivos. Vimos que temos um grupo que reage bem as situações adversas, que consegue crescer em momentos difíceis e isso a gente pode usar para a sequência da Série C porque sabemos que teremos só pedreira pela frente”, comentou.

O Remo começou hoje um novo ciclo e não teve tempo de lamentação. Em terceiro lugar na Série C, com 8 pontos, Charles deixou claro que o time azulino vê como positivo ter logo duas partidas para melhorar na Série C.

“Eu tiro como ponto positivo a chance de você poder jogar logo em seguida, porque todo mundo quer reverter logo essa situação, transformar essa sequência de derrotas em sequência de vitórias novamente, e o futebol proporciona isso para a gente. No meio da semana já temos um jogo novamente. Creio que poder jogar logo após isso aí é uma coisa que temos para poder nos redimir e voltar a ganhar confiança”, disse.

O primeiro compromisso será contra o Treze-PB, no Amigão, em Campina Grande. Depois, o elenco viaja para Recife, onde vai enfrentar o Santa Cruz, no Arruda. São dois jogos fora de casa e o volante garante que o time quer a vitória.

“É obrigação do grupo ganhar todos os jogos que tem em todos os campeonatos. Entramos em todas as partidas para poder vencer. A gente sabe que uma hora ou outra não vamos conseguir, que as coisas podem ocorrer de uma maneira que a gente não planeja. Mas todos os jogos entramos para vencer. E nessas duas partidas não vai ser diferente. Não só para dar uma satisfação à torcida, mas sim porque a gente sabe que são duas partidas importantíssimas para os objetivos que temos”, comentou.

Charles fez a avaliação sobre em qual posição o Remo precisa melhorar. Segundo ele, é preciso ter calma ao definir para o gol.

“A gente tem que ter mais calma na última parte de campo, quando chegava para fazer o gol. Acho que foi isso. Mas também todos estavam querendo muito esse resultado. Acho que isso deixou a gente um pouco mais afobado no último setor, nos últimos passes para poder definir em gol. Fora isso, creio que fizemos uma ótima partida sabendo das dificuldades que iríamos enfrentar”, avaliou.