Com marca própria, goleiro do Remo lança nova coleção de bonés e vendas ajudarão pessoas necessitadas

Ídolo da torcida, o goleiro Vinícius ganhou em 2019 uma marca própria de bonés chamada “V1”. O “Paredão” do Remo, junto com a diretoria azulina, lançaram nesta terça-feira (2), novos modelos de bonés, dessa vez a venda ajudará famílias que passam dificuldade nesse momento de pandemia.

A segunda coleção de acessórios são nas cores azul com detalhes em branco, além do lilás,cor da camisa que o goleiro usa e completou 100 partidas com o clube em 2020. Cada peça custa R$69,90 e parte do valor arrecado o goleiro irá utilizar para comprar cestas básicas e ajudar pessoas necessitadas

O torcedor poderá adquirir os bonés através do delivery, nos telefones (91) 3199–3309 ou (91)98987-4733, além de entregas para todo o Brasil.

Chegaram os novos bonés da marca V1, do paredão Vinícius! Garanta o seu na Loja do Remo da Sede Social, presencialmente ou através do delivery, com entregas pra todo o Brasil. 🦁⁣

No mês passado o goleiro realizou a doação de 25 cestas básicas ao Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol do Pará e solicitou o apoio de mais atletas na causa. Para alguns companheiros de profissão o arqueiro fez questão de entregar as cestas básicas pessoalmente e as imagens viralizaram nas redes sociais.

Goiano e com passagem no Flamengo-RJ, Vinícius está na terceira temporada defendendo o Leão Azul, conquistando os títulos do Parazão de 2017 e 2018. Com 35 anos, o jogador possui contrato com o Remo até o fim de 2020.