Com Messi inspirado mais uma vez, Barcelona vence o Leganés em casa

Craque argentino comanda vitória do time catalão por 2 a 0 na volta ao Camp Nou após paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus

O Barcelona venceu mais uma no Campeonato Espanhol nesta terça-feira, desta vez pela 29ª rodada da competição. No Camp Nou, o time de Quique Setién bateu o agora lanterna Leganés por 2 a 0, com gols de Ansu Fati e Lionel Messi.

Primeiro tempo complicado

O Barcelona não teve facilidade nos 45 minutos inicias como era de se esperar, especialmente pela situação delicada do adversário. Apesar de ter o domínio da bola, o clube blaugrana era pouco criativo e não levava perigo ao gol de Iván Cuéllar. Na primeira finalização certa, Ansu Fati conseguiu abrir o placar em jogada que começou com Messi e passou por Júnior Firpo antes do atleta de 17 anos mandar para o fundo das redes.

Show do craque na etapa final

Se a partida não estava fácil para o Barça, o melhor jogador do mundo tratou de facilitar. Aos 20 minutos, Messi achou Nelson Semedo nas costas da marcação pela direita e o português entregou para Griezmann marcar. A arbitragem, porém, pegou impedimento no início do lance. Menos de cinco minutos depois, o camisa 10 sofreu pênalti depois de arrancar quase do meio-campo. Na cobrança, o próprio Messi ampliou o marcador.



Artilharia isolada

Com o gol marcado, Messi chegou aos 21 gols no Campeonato Espanhol e aumentou a vantagem na liderança. O vice-artilheiro é Benzema, do Real Madrid, com 14 gols.



Situação

Com a vitória, o Barcelona chega aos 64 pontos e abre cinco de vantagem para o Real Madrid, que está em segundo. O clube merengue, no entanto, ainda joga na rodada e pode diminuir a diferença. O Leganés, que começou a rodada em 19º, caiu para a última posição. Com o empate do Espanyol, o clube agora é o lanterna.



Sequência

Na próxima rodada, o Barcelona enfrenta o Sevilla, fora de casa, na sexta-feira. O jogo acontece no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, na Andaluzia, às 17h de (Brasília). O Leganés encara o Mallorca, em Maiorca, também na sexta-feira.

