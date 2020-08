O Alviceleste vem de um jeito diferente para a quarta rodada da competição nacional

O técnico Hélio dos Anjos fez mudanças na escalação do Paysandu para o jogo contra o Manaus, válido pela quarta rodada da Série C. As novidades começam na zaga com a entrada de Wesley Matos no lugar de Micael. Depois, passa pelo meio com a entrada de Wellington Reis e Juninho no time titular.

Veja a escalação do Paysandu: