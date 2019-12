Com novo chip, celular do futuro não terá qualquer botão físico

Celebrando os 10 anos da estreia de Avatar, o site norte-americano Variety publicou um artigo especial com depoimentos do elenco e do diretor James Cameron. Além de refletir sobre o impacto do primeiro filme na indústria do cinema, o cineasta revelou informações sobre as sequências do épico de ficção científica.

De acordo com ele, as produções estão ocorrendo de acordo com o calendário. Todos os roteiros dos próximos quatro filmes estão prontos, assim como a captura de movimentos do segundo e terceiro longa-metragem da franquia já foram encerradas.

“A primeira parte da captura de movimentos do quarto filme já foi filmada e as gravações com os atores estão quase concluídas”, revelou o cineasta. “Eu ainda tenho alguns meses de trabalho na Nova Zelândia no fim de 2020. Então, estamos no caminho certo com o que propusemos a realizar”.

Em 2009, Avatar mudou a história do cinema com a tecnologia 3D e de captura de movimentos. (Fonte: IMDb/Divulgação)



Originalmente, Avatar 2 estava previsto para estrear nos cinemas em 2014. Contudo, James Cameron decidiu adiar a sequência para trabalhar em novas tecnologias que vão ser aplicadas nas produções. Por exemplo, uma delas está relacionada às cenas embaixo da água que vão aparecer nas continuações.

“As pessoas realmente não entendem o escopo e a complexidade do processo. É como fazer dois grandes filmes e meio de animação”, explicou o cineasta. “Um típico grande filme de animação leva cerca de quatro anos. Desta forma, se você fizer as contas, estamos dentro do cronograma previsto”.

Se não houver novas mudanças no calendário, as quatro sequências devem chegar às grandes telas na seguinte ordem: Avatar 2 estreia no dia 17 dezembro de 2021, Avatar 3 em 22 de dezembro de 2023, Avatar 4 em 19 dezembro de 2025 e, por fim, Avatar 5 em 17 de dezembro de 2027.