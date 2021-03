Com o fim do lockdown nas cinco cidades da RMB, Parazão está autorizado a retornar a partir de terça-feira

Federação Paraense de Futebol deve divulgar o planejamento da volta ainda neste sábado

O Governo do Estado anunciou, na manhã deste sábado, a autorização para a volta do Campeonato Paraense 2021. Com o fim do lockdown nos cinco municípios da Região Metropolitana de Belém, a bola pode voltar a rolar a partir da terça-feira, dia 30

+O retorno, entretanto, não será imediato. A Federação Paraense de Futebol (FPF) deve programar as partidas apenas para o próximo final de semana, já que algumas equipes liberaram os jogadores para trabalhos físicos em casa. Remo e Paysandu fizeram atividades nesta semana no município de Castanhal. A expectativa é de que a FPF divulgue o planejamento ainda neste sábado.

Oficialmente, o Parazão foi suspenso no último dia 15. Serão completadas duas semanas sem a disputa da competição, paralisada na terceira rodada. Seguindo a tabela oficial, os confrontos da quarta rodada serão entre Tuna e Paragominas, Tapajós e Castanhal, Independente e Bragantino, Águia e Gavião, Itupiranga e Carajás, além do clássico Re-Pa.