“Com o Gabriel está fechado”: Braz confirma acordo com atacante para permanência no Flamengo

A novela da negociação entre Flamengo e Gabigol parece estar chegando ao fim. Após a apresentação de Michael como novo reforço do Mais Querido, Marcos Braz afirmou que tudo está resolvido com o artilheiro do clube na temporada passada. O vice-presidente de futebol falou sobre os procedimentos que foram tomados durante as conversas com o jogador e também com a Inter de Milão.

– Com o Gabigol está fechado. Tão importante quanto o Gabriel, em um outro momento, a gente teve que parar com a Inter, porque precisávamos da posição do Gabriel. Fomos para o Gabriel, não foi fácil, ajustamos. Posteriormente, voltamos à negociação com a Inter, passamos a eles que estava tudo acertado com o Gabriel.

O atacante segue de férias, assim como todos os jogadores que estiveram com o Flamengo na participação do Mundial de clubes, em Doha, no Catar. A reapresentação dos atletas está marcada apenas para a próxima semana, para inicio da pré-temporada que eles irão realizar com Jorge Jesus, no Ninho do Urubu.Gabriel Barbosa foi fundamental para o sucesso do Flamengo no ano passado. O camisa 9 foi artilheiro das competições mais importantes que o clube disputou. O camisa 9 ainda foi o autor dos dois gols na virada história do bicampeonato da Libertadores da América.