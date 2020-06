Com o olho no veraneio do mês de julho prefeitura de Salinas libera praias

Um novo decreto publicado pela prefeitura de Salinópolis flexibilizou o isolamento social no município e o comércio voltou a funcionar desde o início do mês, mas com restrições de horários e número de pessoas por estabelecimento. Após 68 dias fechada, a praia do Atalaia, principal destino do paraense durante o veraneio do mês de julho, também está liberada.

Apesar da flexibilização, a barreira sanitária, que fica na vila de Pindorama, a 8 quilômetros da cidade, continua realizando triagem de quem pode acessar o município: moradores nativos e pessoas que possuem segunda residência na cidade estão liberados, desde que faça a comprovação apresentando o comprovante de residência e RG. Turistas também podem ter acesso ao município, mas somente mediante apresentação do comprovante de hospedagem digital em hotéis e pousadas, que devem enviar a lista de reservas com no mínimo 12 horas de antecedência.

“Se o turista vir para a cidade e colaborar, a gente vai poder funcionar no mês de julho, com todo o comércio, praia e tudo” disse o prefeito Paulo Henrique Gomes em um vídeo publicado nas redes sociais.

A abertura do comércio e da praia com restrição é a primeira fase do processo de abertura total da cidade para as férias de julho, quando os turistas lotam as areias do Atalaia aos milhares durante os 30 dias de férias escolares. Porém, de acordo com a prefeitura, caso as recomendações não sejam respeitadas e o número de infectados pelo “vírus chinês” volte a aumentar o decreto poderá ser revogado e um novo ‘lockdown‘ será decretado.

Por Reinaldo da Silva