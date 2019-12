Com pressa para iniciar 2020, Palmeiras apresenta Luxemburgo nesta sexta-feira

Grêmio e Renato Gaúcho chegaram a um acordo para renovação de contrato, que seria encerrado ao final deste ano. Depois de um período de negociações, clube e treinador ampliaram a ligação por mais um ano.

As duas partes sempre mostraram interesse em manter o trabalho que dura desde setembro de 2016. Os títulos em série só reforçaram o plano de manutenção. Na atual passagem, a terceira dele pela equipe, Renato foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, da Recopa e duas vezes do Gauchão.

Classificado direto à fase de grupos da próxima Copa Libertadores, o treinador ainda atingiu o objetivo do fim desta última temporada e, mais uma vez, teve avaliação amplamente positiva no comando do elenco.

No anúncio do acerto, o Grêmio destacou que Renato se encaminha para ser o treinador com maior número de jogos à frente do clube. “Atualmente na terceira colocação, ao lado de Telêmaco Frazão de Lima, Renato tem no calendário a garantia de que deve ultrapassar ícones como Felipão e Oswaldo Rolla.”

Renato soma 334 jogos enquanto técnico do time tricolor. Luiz Felipe Scolari e Oswaldo Rolla, o Foguinho, têm 368 e 378 partidas, respectivamente. O atual treinador precisa, portanto, de mais 45 jogos para chegar à primeira colocação -em 2019, o Grêmio fez 73 jogos.