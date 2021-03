Com Remo votando a favor, clubes da Série B terão limite para troca de técnico em 2021

A votação da proposta da CBF ocorreu na tarde desta quinta-feira (25) durante reunião do conselho técnico

Os clubes da Série B também terão limitação na troca de técnicos. O mesmo foi acordado na Série A. A proposta foi apresentada aos times pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo, e aprovada por 18 a 2 votos. Na Série A, foi 11 a 9. O Remo foi a favor da medida.

A votação foi realizada durante reunião conselho técnico, formado pelos 20 clubes da competição e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), virtualmente na tarde desta quinta-feira (25).

Agora, cada time só poderá ter dois treinadores ao longo do torneio. Ao mesmo tempo, cada técnico só poderá treinar dois times diferentes. Esse tipo de limitação não existia em edições anteriores.

Isso significa que cada clube só pode demitir técnico uma vez. E cada treinador só pode pedir demissão uma vez. Quem pedir a segunda, não pode mais treinar na mesma competição.

Caso uma equipe demita o treinador pela segunda vez, ela só poderá efetivar no cargo um outro profissional que já seja funcionário do clube com no mínimo seis meses de casa.

A expectativa é pela divulgação da tabela da competição para saber contra quem o Remo vai estrear. O time azulino volta a disputar a Série B após 13 anos.