Com taxa de 34,5%, Pará fica na 17ª posição no ranking de isolamento social

O Pará ficou na 17ª posição no ranking nacional de isolamento social nesta sexta-feira (19), com 34,5% das pessoas em casa para evitar a proliferação do novo coronavírus. Esse foi o pior índice desde o dia 18 de março, quando foi registrado o primeiro caso de Covid-19 no Estado.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), Ualame Machado, ressalta que ainda é necessário manter o distanciamento social para evitar um novo ciclo de contaminação.

“Essa é a pior taxa do isolamento social desde que os índices passaram a ser verificados e isso nos preocupa, pois o vírus continua circulando e os riscos de contaminação permanecem. A população precisa estar consciente de que isso pode gerar um novo pico de proliferação e que se cuidar é também cuidar dos seus entes queridos, por isso só devem sair de casa quando extremamente necessário e ainda assim, tomando todas as precauções de higiene”, afirmou o secretário.

Municípios – Na análise das cidades paraenses, os três melhores índices de isolamento foram nos municípios de Afuá (54,3%), Faro (48,9%) e Peixe-Boi (45,8%).

As cidades com maior registro de desobediência à recomendação de ficar em casa e baixo índice de isolamento foram Curuá (24,4%), Quatipuru (26,1%) e Augusto Corrêa (26,5%).

Na capital paraense e em Ananindeua foram registrados, respectivamente, os índices de 34,86% e 34,1%.

Em Belém, incluindo os distritos, os bairros com as maiores taxas de pessoas em casa foram: Maracajá (54%), Aeroporto (50%) e Ariramba (46,4%). Já as piores taxas ficaram com Curió-Utinga (3,8%), Campina de Icoaraci (17,8%) e Brasília (23,1%).

Em Ananindeua, os melhores índices foram registrados nos bairros Icuí-Laranjeira (45,9%), Levilândia (45%) e Júlia Seffer (42,2%); as piores taxas foram observadas em Curuçambá (24,1%), Águas Lindas (26%) e Heliolândia (26%).

Serviço – O percentual de isolamento nos 144 municípios paraenses e o monitoramento completo estão disponíveis em um espaço exclusivo sobre os índices no site da Segup.