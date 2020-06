Com ‘vaquinha’ em baixa, Paysandu lança novo evento para financiar obras do CT

Depois da roda de bate-papo virtual com ídolos, o clube vai realizar um pagode em live

O Paysandu anunciou neste domingo (7) a realização de mais um evento voltado para o aquecimento das doações para as obras do Centro de Treinamento Raul Aguilera, localizado em uma área na rua Osvaldo Cruz, bairro de Águas Lindas, em Belém. Desta vez, será um pagode ao vivo, pela internet, marcado para o dia 18 de junho, às 19h30, com o nome bem direto: Live Doe Pro CT.

Será o segundo evento realizado neste período de pandemia para lembrar o torcedor sobre a necessidade do clube em receber doações para o CT. O primeiro foi a reunião de ídolos do início dos anos 2000, como Gino, Vandick e Vânderson.

Os eventos se mostraram vitais para o Bicola diante do queda vertiginosa nas doações dos torcedores por conta da crise provocada pela disseminação do novo coronavírus.

A ‘vaquinha virtual’ do Papão foi lançada no dia 6 de março com uma meta de alcançar R$ 1 milhão. A julgar pelo início da campanha, o valor parecia que seria alcançado em pouco tempo. Em apenas três dias, foram R$ 9 mil reais recebidos pelo clube, em uma média de arrecadação, portanto, de R$ 3 mil por dia. Isto devido aos 125 apoiadores que participaram na ocasião.

No entanto, ainda no mês de março, a covid-19 chegou ao país e provocou um freio brusco nas doações. No dia 10 de abril, a vaquinha ainda estava no valor de R$ 17 mil. No recorte a partir do dia 9 de março (com os R$ 9 mil reais angariados), foram apenas R$ 8 mil reais recebidos em um período de 32 dias, o que representa uma média de R$ 250 por dia, com apenas 115 apoiadores novos.

Até este domingo (7), o valor arrecadado estava em R$ 23 mil, ou seja, somente R$ 6 mil foram doados desde o dia 10 de abril. Neste intervalo de 58 dias, a arrecadação média foi de somente R$ 103, com 92 apoiadores novos.

A OBRA

Depois de desmatar uma área de 70 mil metros quadrados, na que foi considerada a primeira etapa da obra, o Paysandu iniciou a segunda etapa, que consiste na terraplenagem do terreno e, em seguida, na construção do primeiro campo de tamanho oficial, com todo o sistema de drenagem. Dependendo das variáveis da obra – a financeira é a principal delas – o clube pode entregar mais dois campos, totalizando três espaços de tamanho oficial até o final deste ano.

SÓCIO

Além da Vaquinha, o torcedor também pode contribuir com a adesão ao plano Sócio CT, que possui mensalidade de R$ 15 e dá direito a uma carteirinha, certificado digital, participação em sorteios, prioridade nas informações sobre o Centro de Treinamento Raúl Aguilera, além de nome em placas que serão distribuídas pelo local. As adesões devm ser feitas pelo site do Sócio Bicolor ou nas centrais de atendimento da sede ou Curuzu.