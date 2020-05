Com vendas de máscaras, Paysandu já arrecadou mais de R$100 mil

Assim como outros clubes pelo Brasil, o Paysandu precisou se reinventar em meio à paralisação do futebol. Aproveitando a obrigatoriedade no uso de máscaras no Estado, o clube decidiu comercializar acessórios oficiais e as vendas estão dando retorno.

O Papão informou através das redes sociais que já foram comercializados 3.893 kits, cada um com cinco máscaras da marca Lobo, fornecedora própria do clube. São quase 20 mil máscaras vendidas e a meta bicolor é chegar em 50 mil.

Somando os 3.893 kits vendidos, o Paysandu já arrecadou R$116.790, no menor valor disponibilizado que é R$30, no kit para sócios, porém essa quantia pode ser maior, já que o Papão também comercializa ao preço de R$35, para torcedores não associados. As máscaras são vendidas somente no site.

OUTRA AÇÃO

Além das máscaras oficiais, a diretoria do Papão começou a pré-venda de álcool em gel do Bicola. Um frasco de 500ml custa R$15 e pode ser pedido através do site. O torcedor poderá escolher em receber o álcool em gel e as máscaras em casa, pagando taxa de entrega ou retirar do drive thru do estádio da Curuzu, entrada pela Travessa do Chaco, no bairro do Marco em Belém.

Por Fabio Will