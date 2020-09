Com ventos de 145 km/h, Sally se transforma em furacão

Formação deve atingir com mais intensidade estados norte-americanos da Louisiana, Mississippi e Alabama nas próximas horas

O Centro Nacional de Furacões dos EUA mudou a classificação do Sally de tempestade tropical para furacão de categoria 1, no começo da tarde desta segunda-feira (14).

Os ventos atingem 145 km/h, enquanto o furacão se aproxima da costa norte-americana com uma velocidade de deslocamento de 10 km/h. Ele está a cerca de 200 km de distância da foz do rio Mississippi.Publicidade

No meio da tarde, o furacão registrou ventos de 160 km/h, passando para a categoria 2.

A expectativa é que o Sally atinja o solo como um furacão de categoria 2, com ventos entre 154 km/h e 177 km/h. A formação deve ganhar força ao se aproximar das águas mais quentes da costa.

Autoridades locais estão cumprindo ordens de evacuação de moradores de áreas de risco, já que existe potencial de inundações a partir do início da noite na Louisiana, no Mississippi e no Alabama.

O serviço de meteorologia não determinou em qual localidade exata o olho do furacão deve chegar, mas emitiu alertas para as áreas costeiras daquela região do golfo do México.

Cidades como Nova Orleans devem ser atingidas pelo forte vento e grandes volumes de chuva nas próximas horas. A divisa do Alabama com a Flórida também pode ser afetada.

“”Condições de furacão são esperadas no final de hoje em partes da área de alerta de furacão de Morgan City (Louisiana) até a fronteira Mississippi / Alabama, incluindo a área metropolitana de Nova Orleans, com condições de tempestade tropical provavelmente começando no final desta manhã. Os preparativos devem ser concluídos às pressas nessas áreas”, reforça a nota do Centro Nacional de Furacões.