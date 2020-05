Começa hoje o licenciamento de taxistas em Belém

O processo de licenciamento dos taxistas autorizatários de transporte de passageiros começa a ser realizado nesta segunda-feira (25), após esse tipo de serviço ter sido suspenso em março pelos órgãos de trânsito, por conta da pandemia do novo coronavírus. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), o Sindicato dos Taxistas de Belém (Stabepa), o Instituto de Metrologia do Pará (Imetropará) e o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) definiram uma forma alternativa de iniciar o cronograma.

Inicialmente, serão licenciados exclusivamente os veículos com placas de final 1, 2 e 3, que teriam vencimento no dia 31 deste mês, ou que sejam 0 km. “Este ano o procedimento será totalmente diferente, em virtude da suspensão ou redução dos atendimentos presenciais de muitos órgãos, dos calendários suspensos pelo Detran e Denatran, e também pelas próprias medidas de restrição de circulação nesse período de pandemia. Mas fechamos um fluxo que dá segurança e conforto aos taxistas e já inicia um processo que pode ser concluído mais à frente, quando o período de restrições passar”, explica o superintendente da Semob, Gilberto Barbosa.

O processo será iniciado pelos taxistas diretamente no sindicato, que irá alimentar a plataforma Regula Táxi, abastecendo a Semob com informações sobre os taxistas. Eles precisam apresentar ao sindicato a cópia de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), o Documento de Identificação do Veículo (DIV) antigo, o documento-relógio emitido pelo Imetropará, cópia da habilitação e o comprovante de residência.

O sindicato poderá emitir o comprovante de antecedentes criminais, documento também obrigatório, e ainda emitirá o boleto de licenciamento da Semob, para que o taxista pague e apresente o comprovante novamente no sindicato, para consolidar o envio dos dados ao órgão de trânsito e transporte municipal.

Conforme publicou a Prefeitura de Belém, os taxistas que estão regulares no recolhimento do INSS e por isso têm direito à isenção integral de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) serão informados à Semob, que enviará o comunicado à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) para que o boleto do licenciamento veicular no Detran já seja emitido com desconto. A Semob também vai gerar a autorização, para que os taxistas procedam a aferição do taxímetro no Imetropará. O atendimento aos taxistas será feito no sindicato, localizado na Rua Coronel Luiz Bentes, 96, Telégrafo, de segunda a sexta, de 8h às 17h.

Segundo o presidente do Sindicato dos Taxistas, Waldir Souza, “a Semob atuará nesse diálogo com todos os órgãos e entidades envolvidas para garantir que os procedimentos sejam feitos nesse período de restrições. É importante ressaltar que o taxista não precisará vir a SeMOB para nenhum procedimento neste período”. Ele ainda disse que o atendimento às placas de final 4 são as próximas no calendário.

Já o superintendente da Semob explica que o formato de licenciamento foi alinhado junto aos demais órgãos e com o sindicato, ainda sob comando do antigo presidente, e o cronograma iniciaria no último dia 18, mas, com a morte repentina do presidente, a data foi transferida para esta segunda.

Após a etapa de documentação, os taxistas assinarão um termo se comprometendo a fazer as vistorias obrigatórias quando este serviço for retomado pela Semob, após a fase de isolamento social, quando então receberão aos DIVs. Cabe à Semob também enviar ao Detran as informações sobre as placas de aluguel que têm direito ao licenciamento nesta categoria – cerca de 3 mil atualmente.