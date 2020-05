Comer alimentos ricos em flavonoides reduz até 4 vezes o risco de Alzheimer…

Não é de hoje que uma alimentação rica em frutas e verduras está associada à prevenção de diversas doenças e a boa saúde do organismo em geral, inclusive do cérebro. Uma nova pesquisa, publicada no American Journal of Clinical Nutrition, mostra que o consumo regular de alimentos ricos em flavonoides, como uva, maçã e alguns tipos de chás reduz em até quatro vezes o risco de desenvolver Alzheimer e outras demências relacionadas à doença. [ x ] Realizado por cientistas da Universidade Tufts (EUA), o estudo avaliou a dieta de 2.801 pessoas ao longo de quase 20 anos, analisando a ingestão de seis tipos de flavonóides (substâncias naturalmente presentes nos vegetais).