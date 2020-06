Comércio e serviços foram setores que mais perderam empregos no Pará

Por conta da pandemia no novo coronavírus e, consequentemente, a crise econômica, houve uma queda no número de empregos no Pará em abril, conforme aponta uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), com base nos dados do Ministério da Economia.

No total, foram feitas 10.931 contratações no Estado em abril, contra os 20.293 desligamentos, o que gerou saldo negativo de 9.362 postos de trabalhos no setor formal. A título de comparação, em abril do ano passado, houve 20.211 admissões e 20.236 demissões, gerando um pequeno saldo negativo de 25 postos de trabalhos.

Do número de desligamentos em abril deste ano, a maior parte ocorreu nos setores do comércio, que perdeu 3.140 empregos, seguido de serviços (3.123), construção (1.595), indústria (1.234) e agricultura (270). Nos demais Estados da região Norte também houve perdas de empregos formais. Após o Pará, que ficou com o maior saldo negativo, vem o Amazonas (-8.583), Rondônia (-4.517), Tocantins (-2.555), Roraima (-1.044), Amapá (-805) e Acre (203). No total, em abril deste ano, foram feitas 201.074 admissões e 221.845 desligamentos no Norte, gerando saldo negativo de 20.771 empregos.