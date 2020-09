Comércio, eixo propulsor da economia

O comércio configura uma das mais importantes atividades ao longo dos tempos. Manifesta-se em nível global, regional e local, envolvendo pequenas trocas e até complexas transações entre multinacionais. Com os avanços tecnológicos propiciados pelas sucessivas revoluções industriais, esse setor intensificou-se em todas as escalas e em todas as localidades do mundo. Segundo o IBGE, o Amazonas, em particular, alcançou a segunda maior alta no setor de serviços no mês de junho de 2020 entre os estados brasileiros. Pesquisa do Instituto mostra que o setor avançou 8,3% em junho, na comparação com o mês de maio, bem acima da média nacional, de 5%. O IBGE também constatou altas nos setores da indústria e do comércio em junho no Amazonas, que igualmente foram destaques no país. O comércio, este mês de setembro, cresce em torno de 20% relativamente a agosto.



De acordo com o secretário Jório Veiga, do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), o Amazonas está recompondo os estoques da cadeia produtiva, esgotados durante o período de paralisação imposto pela pandemia da Covid-19. Tal movimento vem permitindo a recuperação da produção e das vendas a nível nacional. Localmente, “com a reabertura da economia e a diminuição das restrições à circulação de pessoas, a demanda reprimida acabou puxando as compras. O retorno à normalidade, embora parcial, com restrições sobre as diversas atividades, como restaurantes e academias, por exemplo, fez com que as pessoas circulassem mais e comprassem mais”, salientou.



Mesmo não contando com estímulos fiscais e financeiros especiais, de acordo com dados da Sedecti, o PIB do setor relativo ao primeiro trimestre de 2020 comparativamente a igual período de 2019 registrou crescimento de 5,66%, seguido pela Indústria (3,91%) e Impostos (2,53%). O setor contabiliza em junho passado 402 mil empregos formais, contra 85 mil do PIM. Quanto a arrecadação tributária, entre janeiro e julho deste exercício sua participação foi de 43,02%, contra 37,2% da indústria e 19,78% de combustíveis, energia elétrica e serviços. Há de se salientar, a propósito, que, segundo a ACA, o comércio em Manaus vem cumprindo estritamente os protocolos de distanciamento social e ao uso de álcool em gel e máscaras.