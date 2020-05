Cometa gigante descoberto em 2017 continua a caminho da Terra

Tem sido um período movimentado para a observação de cometas, porém, um tanto decepcionante, como os cometas Atlas – que se desintegrou recentemente – e o Swan, que apesar de passarem pelo Sistema Solar há pouco tempo, não representaram grandes fenômenos. Mas essa história pode mudar em breve; astrônomos estão focados em um cometa gigante que está a caminho da Terra – e deve se aproximar do Sol em meados de dezembro de 2022.

Conhecido como C/2017 K2, o cometa foi descoberto em 2017 e fotografado pelo Telescópio Espacial Hubble. Na época, ele virou manchete. Isso porque era o mais distante do Sol que um cometa já havia sido visto exibindo sua cauda.

Assim como o cometa Swan, acredita-se que o K2 é oriundo de Oort, uma nuvem de objetos a quase um ano-luz distante do nosso Sistema Solar. O astrônomo Con Stoitsis observou o cometa nos dias 23 e 24 de maio e o descreveu como “um gigante muito ativo e brilhante”, apesar de ainda estar a quase 1,5 bilhão de quilômetros do Sol.

A giant comet is coming!.

Comet C/2017 K2!



At perihelion at the end of December 2022. It’s almost at 10UA from the Sun yet it is very active and bright!



The observation was made on the night of 23-24 May. pic.twitter.com/t1rcXFFsxS