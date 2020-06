Comissão de Saúde da Alepa realizará visitas a hospitais do Marajó

A Comissão de Saúde (CSAU) da Assembleia Legislativa do Estado (Alepa) inicia, nesta terça (23/06), uma imersão de seis dias no arquipélago do Marajó. A comitiva liderada pelo presidente do colegiado, deputado estadual Dr. Jaques Neves (PSC), tem como meta visitar hospitais e áreas de atendimento de pacientes com suspeita ou infectados pela Covid-19 em 13 municípios da região.

“Desde o início da pandemia, a Comissão (de Saúde) tem sido interlocutora de prefeitos e gestores da área de saúde em municípios de todas as regiões do Estado. Inclusive na Região Metropolitana de Belém, onde o mesmo tipo de visita que iremos realizar agora no Marajó foi feita em UPAs e no Hospital de Campanha montado no Hangar, em Belém”, enfatizou o parlamentar.

Além das visitas in loco, os deputados que compõem a CSAU também têm participado de reuniões por videoconferência com prefeitos e secretários municipais de cidades de todo o Pará. Os encontros virtuais são realizados por região e reúnem, ao mesmo tempo, diferentes gestores e, consequentemente, demandas distintas que são tratadas em comum no ambiente remoto.

“Essas demandas são anotadas pela secretaria da Comissão de Saúde para serem, o quanto antes, repassadas à Sespa e demais setores do governo do Estado com capacidade para agir e minimizar essas dificuldades. Esse é o papel da Comissão, intermediar para solucionar problemas e favorecer o povo que mais precisa de atendimento em saúde nesse momento”, complementou Dr. Jaques Neves.

As primeiras cidades a serem visitadas serão Ponta de Pedras, Muaná e São Sebastião da Boa Vista. O roteiro seguirá durante toda a semana com passagens pelos municípios de Curralinho, Oeiras do Pará, Bagre, Melgaço, Portel, Breves, Anajás, Afuá, Chaves e Gurupá. Com a visita ao Marajó, a CSAU chega a todo o Estado com o trabalho de colher dificuldades e intermediar pela solução desses problemas junto ao Executivo Estadual.

Por Pedro Paulo Blanco – AID – Comunicação Social