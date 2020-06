Comissão divulga regras do debate entre candidatos à reitoria da UFPA

Conforme definido por sorteio, a Chapa 01 é “Universidade Pública, Autônoma, de Excelência, Democrática, Plural, Diversa e Inclusiva”, que traz como candidato a reitor, o professor Emmanuel Zagury Tourinho e a vice, o professor Gilmar Pereira da Silva. A Chapa 02 é “Juntos pela UFPA”, composta pelo professor Marcelo Rassy Teixeira (reitor) e pela professora Márcia Maria Bragança Lopes (vice-reitora).

A Comissão Organizadora da Consulta (COC) para escolha do Reitor e Vice-reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), realizou nesta segunda-feira, 15, o sorteio online da numeração das duas chapas inscritas e homologadas para a consulta. O COC também disponibilizou as normas para o debate virtual entre os candidatos.

A consulta prévia à comunidade universitária para escolha do Reitor e Vice-reitor ocorrerá nos dias 29 e 30 de junho, das 9h às 21h, via Sistema Integrado de Gestão da UFPA (Módulo Eleição). O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) disponibilizou um manual do sistema (https://consulta2020.ufpa.br/manual-do-sig-elei%C3%A7%C3%A3o)

Podem votar os estudantes, professores e técnicos administrativos que possuam usuário e senha do SIG-UFPA (SIGRH, SIPAC ou SIGAA). Caso o membro da comunidade acadêmica da UFPA ainda não tenha criado a senha, deve realizar seu auto cadastro no sistema SIGRH.

Debate

A Comissão Organizadora prevê a realização de debate virtual entre os candidatos à reitoria da UFPA, no dia 25 de junho, às 14h. Nos próximos dias, a UFPA vai divulgar os meios para a comunidade ter acesso ao debate. No site da COC, já estão disponíveis as normas do debate a serem atendidas pelas chapas participantes.