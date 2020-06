Comissão finaliza protocolo e espera avaliação do governo e da prefeitura para a volta do futebol paraense

Coordenador da comissão agradeceu a ajuda e garantiu segurança a todos que participam de uma partida de futebol

O protocolo de segurança para a o retorno do futebol foi finalizado pela comissão montada pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Na reunião por videoconferência foram feitos os últimos ajustes no documento.

Paulo Romano, vice-presidente da FPF e coordenador do protocolo, contou com ajuda de médicos e representantes dos clubes e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para a montagem do documento. Romano garante total segurança contra o coronavírus aos atletas, comissão técnica e pessoas envolvidas na realização de uma partida de futebol.

“Terminamos a reunião final, que serviu para avaliação do protocolo. Estamos seguros do que está inserido no documento é o que está sendo discutido a nível mundial, com as medidas necessárias de prevenção e combate ao coronavírus, em especial na atividade futebol”, comentou.

O coordenador agradeceu a ajuda de todos e aguarda reunião com membros do Governo do Estado e prefeitura de Belém, para a entrega e avaliação do protocolo e espera as respostas para uma possível volta do futebol, que será sem a presença de torcedores.

“Foram semanas de debates e de aprendizado para todos que estavam na comissão, trocamos muitas informações e estamos seguros do que foi produzido. Aguardamos as agendas do governo e prefeitura para a entrega do documento e esperamos pela análise para darmos início às etapas e a retomada do futebol no Pará”, finalizou.

TREINOS

Mesmo com o Paysandu marcando o início dos treinos presenciais no estádio da Curuzu para esta sexta (19), o clube aguarda a liberação da prefeitura de Belém. O Remo também espera um posicionamento do governo e da prefeitura, para definir a volta aos treinos e também confirmar os vínculos das contratações.

FUTEBOL

Após liberação do governo e da prefeitura, clubes e FPF discutirão o retorno ou não do Campeonato Paraense 2020. A competição foi paralisada no dia 19 de março, na 8ª rodada da primeira fase. Apenas a dupla Re-Pa elaborou protocolos para a volta dos treinos.