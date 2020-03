Comitê Olímpico Internacional aceitou adiar Olimpíada

O Comitê Olímpico Internacional (COI) aceitou adiar para 2021 a realização dos Jogos de Tóquio, devido a crise provocada pelo novo coronavírus, segundo revelou nesta terça-feira (24) o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe.

O chefe de governo admitiu a informação antecipada mais cedo pela emissora de televisão local “NHK”, pouco depois de conversar com telefone com o presidente do COI, Thomas Bach, sobre o impacto da pandemia na organização do evento poliesportivo.

A possibilidade de adiamento da maior competição esportiva do planeta, em razão da pandemia, já vinha sendo levantada por diversos comitês olímpicos ao redor do mundo. Alguns deles, como o do Canadá, decidiram não participar do evento caso ele fosse mantido em julho deste ano.