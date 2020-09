Como Biel se torna um protagonista perigoso em A Fazenda

A aversão era grande, inclusive, dentro da casa. No começo do jogo, era criticado por alguns participantes e até foi indicado para a baia.

O que era negativo, a princípio, passou a virar um protagonismo. Da mesma forma que passou a ser criticado, passou a ganhar seguidores, defensores e até alguns fanáticos.

Sabe aquela história do falem mal ou falem bem, mas falem de mim?

Biel foi protagonista da primeira grande briga, com Luiza Ambiel, resolvida na sequência entre os dois e “tudo certo”. Também foi a atração principal do primeiro jogo ao ganhar um carro.

Ele voltou a ganhar os trending topics no fim de semana com internautas pedindo sua expulsão. Foi acusado, nas redes, de assédio ao mexer na bunda do Cartolouco.

E a Record?

Bom, a emissora não falou sobre isso durante os programas dos últimos dias. Assim como seus fãs, aparentemente, os responsáveis pela atração consideraram a atitude “apenas uma brincadeira”.

E por que isso é perigoso?

Teorias de “supostas perseguições” ganham força nas redes. “Não devemos crucificar uma pessoa por um erro o resto da vida”, dizem os defensores.

Formação da roça

Biel recebeu quatro votos, foi um número alto, mas nada perto dos oito recebidos por Raissa, em uma articulação feita pelos homens da casa, inclusive o cantor, para se proteger.

A frase dita por Lipe, personificado como culpado pela roça de Raissa ao lado de Biel, se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter hoje.

Vai lacrar na casa do caralho, eu falo mesmo. Eu e Biel, se tivesse alguma atitude aqui para chamar a gente de boy lixo, eu aceitava, de boa. A gente está muito tranquilo. Do nada, oito pessoas votaram e só vem em cima de mim e do Biel? Vai lacrar na casa do caralho.

Muita gente está defendendo a reação de Lipe. Acham “engraçado” a forma como ele rebateu Raissa.

Histórico

O reality da Record já mostrou que alguns históricos negativos de participantes acabam os fortalecendo. Foi assim que Marcos Harter, eliminado do “BBB” por agredir Emily, chegou a ser finalista do jogo.