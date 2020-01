Como Billie Eilish se tornou o maior fenômeno recente da música pop

Na última quarta-feira (29), o jornalista Dony De Nuccio concedeu entrevista ao programa ‘Pânico’, da Jovem Pan, e relembrou o momento delicado em sua carreira ao pedir demissão a Globo, em agosto de 2019.

Quando trabalhava na Globo, De Nuccio acabou se envolvendo em polêmicas por ter realizado supostos contratos com um banco privado para além de seu trabalho na TV. O caso repercutiu na imprensa e o clima ficou tenso entre o jornalista e a emissora, que não permite estas ações de seus funcionários.

Na Jovem Pan, o profissional debochou e sugeriu presentear o responsável por vazar as informações: “Terei o prazer de mandar um vinho [a quem vazou documentos], porque meu 2020 está muito melhor do que estaria caso eu estivesse lá. A vida mudou para muito melhor”, disse ele, que reafirmou não ter feito nada de errado. De Nuccio disse agora estar mais satisfeito profissionalmente do que quando estava na emissora carioca.

Mesmo com a saída conturbada da televisão, o jornalista não descarta a possibilidade de voltar para as telas. “Sou um eterno apaixonado pela televisão. Nunca disse nem pensei em sair em definitivo da TV […] A internet complementa as atividades. E as outras emissoras são muito abertas nesse sentido, entendem a importância das redes sociais, da livre iniciativa, dessa pegada de empreendedora, estimulam até que você tenha outros projetos”, declarou.