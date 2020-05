Como fazer a consulta da restituição do Imposto de Renda 2020

O tempo para fazer a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2020 foi estendido até o dia 30 de junho. Ainda assim, quem já se adiantou com a sua declaração, é claro, pode estar esperando neste momento a liberação de sua restituição.

O primeiro lote da restituição começou a ser pago nesta sexta-feira, dia 29 de maio, e dá prioridade para contribuintes idosos e com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave. A seguir, confira como ver se o primeiro lote da restituição já caiu em sua conta.

Importante

Além dos métodos descritos com o passo a passo logo abaixo, quem preferir, também pode conferir a situação da restituição do imposto de renda pessoa física pelo “Receitafone” ao ligar para o número 146.

Caso o valor não tenha sido creditado corretamente, o contribuinte pode ir até qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para uma de suas centrais de atendimento.

Como fazer a consulta da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2020 pelo computador

Para verificar se isso já ocorreu com você no computador não será necessário instalar nada, uma vez que todo o processo pode ser feito através do próprio site da Receita Federal. Confira:

1. Acesse o site da Receita Federal através deste link;

2. Na página carrega, preencha os dados solicitados que se referem ao seu CPF, data de nascimento, código captcha e o ano do imposto de renda. Então, clique em “Consultar”;

3. Na próxima página, você já pode conferir se houve ou não a sua restituição.

Como fazer a consulta da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2020 celular

O processo para verificar a situação de sua restituição com o celular também é bem simples de ser realizado, mas é sugerido que você utilize um aplicativo oficial da Receita para isto. Confira:

1. Acesse a Google Play ou a App Store e realize o download do aplicativo Pessoa Física;

2. Abra o aplicativo normalmente e conceda a permissão solicitada para que ele tenha acesso a seus arquivos;

3. Selecione a opção “Consulta Restituição”, digite o número de seu CPF e selecione o ano de 2020. Então, toque no ícone da “lupa”;

4. Aguarde ele realizar a consulta e veja o seu resultado.

Pronto! Agora, você já sabe como consultar se você já recebeu a restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2020.