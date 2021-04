Competição em Alter do Chão aglomera centenas na pandemia

Moradores da vila de Alter do Chão, em Santarém, oeste paraense, onde ficam localizadas algumas das mais belas praias do mundo, ficaram indignados ao perceberem uma grande aglomeração de pessoas para um evento esportivo, com a presença até de atletas a nível internacional, na manhã deste domingo (4).

Seria normal e até compreensível a existência deste tipo de um evento deste porte se não estivéssemos vivendo em plena pandemia do novo coronavírus que devasta vidas em todo o mundo. Até ontem (3), o total de mortos por causa da covid-19 chegou a 836, segundo boletim epidemiológico da Semsa (Secretaria Municipal de Saúde).

O nome do evento e ‘Zéfiro Alter do Chão Santarém’, com 1km de natação, 58 km de ciclismo, e mais 11 km de corrida percorrendo os principais pontos turístico do balneário.

Assim como a grande maioria das cidades do mundo, os prejuízos ocorridos em razão das restrições causadas pela pandemia não é diferente em Santarém, contudo, respeitar essas regras é a única forma de conter a proliferação do novo coronavírus.

Procurada, a Prefeitura de Santarém disse que o evento foi liberado pelo Comitê de Crise para Enfrentamento da Pandemia de Covid-19.

Imagens feitas no local mostram a aglomeração em meio ao perigo invisível.