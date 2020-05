Comunicado Sindilojas – Decreto Estadual N°777

O Sindilojas Belém comunica que, de acordo com o Decreto Estadual nº 777, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, no dia 23 de Maio de 2020, as atividades do Comércio de produtos não considerados como essenciais, deverão permanecer fechados ao atendimento ao público, segundo está previsto no Art. 17 I e III do referido Decreto:

Clique aqui, e veja o decreto estadual 777/2020

Com a responsabilidade de manter o isolamento social. Precisamos continuar nos protegendo, com máscara, lavando as mãos. O fim do lockdown não dispensa esses cuidados, muito pelo contrário.