Comunidade do bairro do Bengui ganha escola reformada e climatizada

Os mais de 500 alunos matriculados na Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Antônio Carvalho Brasil, no bairro Condor, foram beneficiados com a sexta unidade entregue pela Prefeitura de Belém, em 2020, totalmente reformada.

A cerimônia foi realizada nesta quinta-feira, 5, e contou com a presença do prefeito Zenaldo Coutinho, dos titulares das Secretarias Municipais de Educação, Socorro Aquino; Saneamento, Cláudio Mercês; Saúde, Sérgio Amorim e de pais, alunos e comunidade que vive no entorno.

Melhorias – A unidade de ensino foi submetida à reforma geral, e recebeu um investimento de mais de R$ 690 mil. Todas as oito salas de aula receberam aparelhos de condicionadores de ar, incremento que será somado às melhorias dos demais espaços e beneficiarão os 509 alunos matriculados e todo o corpo técnico da EMEI Antônio Carvalho Brasil.

Em sua fala, Zenaldo Coutinho ressaltou o trabalho conjunto, de toda equipe da prefeitura para obtenção dos bons resultados na administração municipal. “É uma alegria, mais uma vez, a gente poder compartilhar algo que só é possível graças a muitas mãos, graças ao esforço coletivo”, destacou.

O prefeito afirmou ainda, que ouviu muitos depoimentos positivos sobre a reforma da unidade. “Quero evidenciar o depoimento de uma mãe. Ela (mãe) demonstrou o comprometimento vocacional da equipe da Semec, independente das estruturas de cimento, tijolo, tinta, ar-condicionado. Quero evidenciar algo na Antônio Carvalho Brasil que não se pega, mas se sente, percebe-se. É a capacidade, a competência, o talento da equipe e o amor dedicado às crianças”.

O depoimento do qual Zenaldo Coutinho fez referência, foi o de Shirleya Miranda, 35. A autônoma, mãe de Maria Luiza, de 7 anos, aluna da escola municipal Antônio Carvalho Brasil, que ressaltou o papel do ensino público, nesse caso o oferecido pela rede municipal. “Essa escola me surpreendeu muito, pois as minhas meninas estavam no ensino particular desde bebê, desde sempre. Quando eu necessitei do serviço público, senti-me insegura como toda mãe, sabemos que existe diferença no ensino, mas fui surpreendida, pois a minha filha aprendeu a ler, e ela não sabia “, enfatizou a mãe.

“Com essa qualidade de infraestrutura e de ensino, esperamos que o Ideb dessa escola ultrapasse os 5.1 de avaliação. Os professores daqui estão muito envolvidos para melhorar a qualidade do ensino e a prefeitura fez a sua parte. Aqui não vai faltar condições para que os professores desenvolvam o melhor aprendizado. Esperamos que todos cuidem da escola”, declarou a titular da Semec, Socorro Aquino.

Estrutura – Com a reforma, a escola ganhou cobertura na entrada do prédio, calçada revitalizada e nova instalação elétrica. Um coreto no jardim central foi construído para práticas de leitura ao ar livre. As salas de aula tiveram janelas de vidro e grades instaladas. Além disso, novos espaços foram revigorados, caso do refeitório e do depósito para merenda escolar, que ganharam novos mobiliários e a instalação de prateleiras, exaustor, dentre outros equipamentos.

Foram comprados mobiliários novos para alunos e professores, como mesas, cadeiras, quadros de aula, computador, armários, frigobar, fogão com forno e cadeiras estofadas para biblioteca. O prédio da escola ainda ganhou novos pisos, telhado, portas e pintura.

“Essa inauguração significa um ganho e boas condições de trabalho e de ensino e aprendizagem para os nossos funcionários e nossas crianças que merecem isso. Nossa escola se tornou referência na comunidade, que oferece serviço de qualidade, educação de qualidade”, destacou a diretora da EMEI, Maria de Jesus Corrêa.

Capacidade – Ainda com vagas disponíveis para matrícula, a escola possui capacidade para receber 546 alunos, com idades de 5 a 10 anos, em 16 turmas – duas de educação infantil e 14 de ensino fundamental, atendendo do Jardim II ao 5º ano. A unidade conta com laboratório de informática, biblioteca, quadra de esporte coberta, sala de recurso multifuncional para atendimento educacional especializado de alunos com deficiência, banheiro acessível, todas as salas de aula com rampas, áreas de acessibilidade e horta para os alunos praticarem o projeto “Educando com a Horta e Gastronomia na Escola”.

A diarista Mirian Campos Monteiro, 32, estava com o filho David Lucas, 3 anos, no colo, ao mesmo tempo em que acompanhava a movimentação da manhã festiva na escola. Se dizia satisfeita com as condições físicas da escola, pois, segundo ela, possibilitaram o melhor aprendizado de Ana Vitória, 4 anos, e aluna da 3ª série. “Essas melhorias têm ajudado, sim. Minha filha não lia e agora está lendo”, comemora.

Assim como para os responsáveis, a qualidade do ensino e da infraestrutura oferecidas são sentidas pelos profissionais em educação. Com 28 anos de atuação na rede municipal de ensino, a professora de Educação Física, Liane Lago, 50, apontou os ganhos de um novo espaço. “O ambiente agradável é muito saudável, é facilitador para a aprendizagem, tanto em termos de saúde do professor. As condições físicas e a infraestrutura são fundamentais. O aluno se sente mais acolhido, ele vem estimulado à escola e se sente abraçado”, defendeu a educadora, atuando há sete anos na escola localizada no bairro Condor.

Educação em foco – Um total de 49 escolas já foram climatizas e 26 estão recebendo a instalação de equipamentos de ar-condicionado. A próxima escola a ser inaugurada será a Augusto Meira Filho, no bairro do Benguí, na sexta-feira, 6. Esta é uma das ações da Prefeitura de Belém, por meio da Semec, que segue investindo em educação.

História – A escola foi fundada em 1959, na gestão do prefeito Lopo de Castro, com o nome de Liberato de Castro, em homenagem ao pai dele. Em 1965, passou a se chamar Antônio de Carvalho Brasil, em homenagem ao destacado educador e músico, na gestão do prefeito Alacid da Silva Nunes. Funcionava em uma instalação rústica pertencente ao Departamento Municipal de Limpeza Pública e atendia crianças na faixa etária de 12 a 14 anos que eram chamadas de “meninos do recomeço”. Tratavam-se de crianças, que trabalhavam na limpeza da cidade e que tinham o estudo como uma das condições impostas pelo juizado de menores para o exercício da atividade.

Antônio de Carvalho Brasil exerceu vários cargos na área educacional. Foi professor em vários colégios de Belém, como o Paes de Carvalho, o Nazaré, o do Carmo e o Santo Antônio. Foi fundador do Colégio Visconde de Souza Franco, onde lecionou Física, Biologia, Química e História. Exerceu também as profissões de farmacêutico, músico e organista da Escola Católica da Basílica de Nazaré, sendo compositor de várias músicas e poesias.

Por: Sérgio Chêne