Concurso de Redação do Círio 2020 abre inscrições para participantes

Concurso é aberto para alunos do Ensino Médio das redes pública e particular de ensino do Pará.

O XXVI Concurso de Redação sobre o Círio, promovido pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), está com as inscrições abertas para alunos do Ensino Médio das redes públicas e privadas do Pará e suas respectivas escolas para escolher a melhor redação, elaborado a partir da proposta apresentada pela Comissão Elaboradora do Concurso. As inscrições se estendem até o dia 25 de setembro. Os interessados terão que preencher uma ficha disponível no site do Círio.

A aplicação da prova será no dia 27 de setembro, de 9 às 11 horas, no Centro Social de Nazaré. A comissão organizadora do concurso obedecerá as regras e recomendações das autoridades sanitárias. O uso de máscaras é obrigatório durante toda a permanência no local do concurso, será mantido o distanciamento de pelo menos 1,5m entre as pessoas e o local da prova será arejado.

A redação deverá ter enfoque religioso, e ainda que sejam abordados temas transversais, o enfoque principal será dado à figura de Maria de Nazaré, mãe de Jesus. As três melhores redações serão premiadas com notebook, tablet e smartphone, respectivamente, para o aluno e o professor orientador. A data, hora e local da entrega serão informados posteriormente.

O resultado dos três primeiros lugares será divulgado até o dia 8 e outubro. As escolas vencedoras serão informadas do resultado.

Serviço

XXVI Concurso de Redação do Círio. Inscrições: até 25 de Setembro de 2020, pelo site www.ciriodenazare.com.br. Dia da aplicação da prova: 27 de setembro de 2020. Hora: 9h às 11h. Local: Centro Social de Nazaré, Viela Coimbra, 1-113 – Nazaré.