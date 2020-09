Confira 3 erros que desaceleram o metabolismo e não te deixam emagrecer

Ficar muitas horas sem comer nada, não dormir bem e passar horas na frente da TV, computador ou celular são três hábitos comuns que impedem o emagrecimento porque atrapalham o metabolismo do corpo.

O metabolismo corresponde a todas as funções necessárias para fazer com que os os órgãos funcionem adequadamente, desde o coração até o cérebro. Isso inclui o uso de gorduras como fonte de energia. Quando o metabolismo está lento, a gordura localizada aumenta e o emagrecimento e o aumento da massa muscular não acontecem.

Alguns sinais que podem indicar que seu metabolismo está lento são aumento do peso, queda de cabelo, unhas fracas e pele oleosa e manchada.

Veja aqui 3 erros que fazem com para que o corpo trabalhe de maneira mais lenta.

1. Comer pouco

Muitas vezes para emagrecer se reduz muito as calorias ingeridas por um longo período de tempo. Porém, com isso, o corpo entra em um “estado de emergência” e passa a economizá-las, tornando o processo de emagrecimento mais lento, sem contar que também deixam de ser ingeridos nutrientes importantes para a pele, o cabelo e as unhas feias e fracas. Além disso, o volume fecal também diminui muito e o intestino tende a diminuir seus movimentos, agravando a prisão de ventre.

2. Dormir pouco

Dormir menos horas do que você precisa não só diminui o metabolismo a longo prazo, como aumenta o apetite, o que torna mais difícil resistir à tentação de uma sobremesa ou de um lanche calórico.

3. Ver muita TV

Na verdade não se trata da televisão, do computador ou do celular, mas do tempo que se passa sentado ou deitado sem fazer mais nada. Esse hábito diminui muito o gasto energético e, com o tempo, o corpo se ajusta a isso e a vontade de praticar uma atividade física diminui cada vez mais. A preguiça se instala.

Uma boa técnica para mudar esse hábito, além de limitar o tempo assistindo televisão, é levantar do sofá em todos os intervalos ou a cada 20 minutos. Outra dica é levar para frente da televisão um trabalho manual que se possa fazer como dobrar roupas ou enrolar as sacolinhas plásticas bagunçadas.

(Com informações do portal Tua Saúde)