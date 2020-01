Confira a classificação e os próximos confrontos do Clube do Remo no Campeonato Paraense.

O futsal do Clube do Remo divulgou a lista dos pré-aprovados em mais uma peneira para selecionar jogadores da modalidade. Mais de 20 atletas foram selecionados para a continuidade na segunda fase das seletivas, do sub-17 e sub-20 do Leão.

A garotada do sub-17 tem a apresentação marcada para sexta-feira (31), às 19h30, no Nel. Já o sub-20 será na quinta-feira (30), às 12h, no ginásio Serra Freire.

Os atletas aprovados irão passar por uma nova avaliação agora junto com equipe de competição do clube e comissão técnica do futsal azulino.

Confira a lista dos aprovados:

Sub-17

Alexsandro dos Santos Lima

Estevan Barbosa dos Anjos

Fábio Max Costa dos Santos

Fernando Rick Freitas Santos

Lucas Pantoja Antunes

Cauâ Estuart Farias Gonçalves

Marcos Levi Assunção da Paixão

Alvaro Roberto Lima Silva

Dawan Augusto Brito dos Santos

Pedro de Castro Carvalho

Arthur Cesar Araújo Barros

Sub-20

Mauricio Araújo dos Santos

Gilvan Ribeiro Quaresma

Marlon Pantoja de Souza

Raimundo Lenon Nunes Pantoja

Jorge Vinicius Favacho Cardoso

Weverton Santa Rosa Rodrigues

Matheus Monteiro Frota

Arthur Felipe Pires Silva

Vinicius Guilherme Barros Ferreira

Por: Samara Miranda – Assessoria de Comunicação