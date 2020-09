Confira as 75 novidades da Netflix em outubro

Mais um mês chega ao fim e a quarentena ainda está entre nós. Até quando? Não se sabe ao certo, vamos ter que esperar a vacina chegar. Enquanto não chega, os bons e velhos filmes ou séries da Netflix lhe aguardam no mês de outubro.

Então, aproveita e dá uma olhada no que a Netflix tem de novo para o próximo mês, as novidades foram divulgadas nesta quarta-feira, 23.

A Netflix divulgou o conteúdo original de filmes e séries e também conteúdo de terceiros em filmes, seriados, documentários, reality shows, programas infantis e animações que chegam a plataforma em outubro.

Destaques para as novas séries com Tainá Müller e Elisa Volpatto, além de Alguém tem que morrer, Emily em Paris, It: A Coisa e muito conteúdo original Netflix.

Confira abaixo a lista completa:

Séries (e Originais da Netflix)

01/10

Bom Dia, Verônica – Verônica Torres (Tainá Müller) tem um trabalho burocrático na Delegacia de Homicídios de São Paulo. Mas, na mesma semana em que ela se depara com o caso de um bandido que busca suas vítimas na internet, ela recebe um telefonema anônimo de uma mulher desesperada, com a vida em perigo. Determinada, decide usar toda a sua habilidade investigativa para ajudar ambas as mulheres: a jovem enganada por um golpista na internet e Janete Cruz (Camila Morgado), esposa subjugada pelo marido Brandão (Eduardo Moscovis), um inteligente serial killer. Ao se aprofundar nas investigações, Verônica encara um mundo perverso, que põe em risco sua família e sua própria existência.

Como Defender um Assassino: Temporada 6

2/10

Emily em Paris – Do mesmo criador de Sex and the City, Darren Star, esta série conta a história de Emily (Lily Collins), uma jovem e ambiciosa executiva de marketing de Chicago que consegue o emprego dos sonhos em Paris. Com seu novo estilo de vida cheio de aventuras e desafios, ela precisa equilibrar o trabalho, as novas amizades e o amor.

9/10

Além do Som – Nesta série documental, um grupo unido de estudantes surdos conta suas histórias e descobre o lado bom e ruim da vida na Universidade Gallaudet.

Riverdale: Temporada 4

15/10

Distanciamento Social – Esta antologia tragicômica filmada no isolamento mostra o lado sombrio e divertido na luta das pessoas para manter a conexão, mesmo à distância.

16/10

Alguém tem que morrer

Grand Army

Star Trek: Discovery: Temporada 3

Da Decoração ao Makeover

21/10

O próximo convidado dispensa apresentação com David Letterman: Temporada 3

20/10

The Flash: Temporada 6

22/10

Eu, tu e ela: Temporada 5

The Alienist: O Anjo das Trevas

23/10

Move

O Gambito da Rainha

27/10

Arrow: Temporada 8

30/10

Suburra: Sangue em Roma: Temporada 3

Somebody Feed Phil: Temporada 4

Para os fãs de horror

7/10

Cidade dos Mortos

9/110

A Maldição da Mansão Bly (9/10/2020)

16/10

La Révolution

Filmes Originais Netflix em outubro

2/10

Teste de Paternidade

09/10

The Forty-Year-Old Version

16/10

Os 7 de Chicago

21/10

Rebecca – A Mulher Inesquecível

23/10

A Caminho da Lua

28/10

Amor com Data Marcada

Filmes licenciados

1/10

Godzilla

Blade Runner 2049

O Agente da U.N.C.L.E.

Batman: O Cavaleiro das Trevas

12/10

Dunkirk

14/10

Alice Junior

23/10

Bastardos Inglórios

Especial Dia das Bruxas (Originais Netflix)

02/10

O Fascínio

07/10

O Halloween do Hubie

15/10

Manual de Caça a Monstros

22/10

Kadaver

28/10

Sem Conexão

30/10

O Que Ficou Para Trás

Menéndez: El día del Señor

Especial Dia das Bruxas (Licenciados)

1/10

Cemitério Maldito 1

Cemitério Maldito 2

O Albergue

18/10

It: A Coisa

Coleção Rocky Balboa e Creed

23/10

Rocky um Lutador

Rocky Balboa

Rocky II, III, IV e V

Creed I e II: Nascido para Lutar

Documentários e especiais (Originais Netflix e licenciados)

4/10

David Attenborough e Nosso Planeta

13/10

Dando um Tempo com Bert Kreischer (13/10/2020)

19/10

Mistérios sem Solução: Volume 2 (19/10/2020)

22/10

Parceiros da Saúde

27/10

Sarah Cooper: Everything’s Fine (27/10/2020)

28/10

Os Segredos de Saqqara (28/10/2020)

Em breve

O Futuro é Azul

Pop coreano e japonês

14/10

BLACKPINK: Light Up the Sky

Em breve

ARASHI’s Diary – Voyage: episódios 13 e 14

Crianças e família (Originais Netflix e licenciados)

1/10

Carmen Sandiego: Temporada 3

Scooby-Doo 2: Monstros à Solta

Tá Chovendo Hambúrguer 2

2/10

Cory Carson e o Halloween

6/10

StarBeam Salva o Halloween

9/10

Velozes & Furiosos – Espiões do Asfalto: Temporada 2

Super Monstros: Dia de los Monstros

12/10

Kipo e os Animonstros: Temporada 3

13/10

Octonautas e a Grande Barreira de Corais

16/10

4 Contra o Apocalipse: Livro 3

25/10

Lego Ninjago: O Filme

27/10

Chico Bon Bon – O Macaquinho Faz-Tudo: Temporada 4

Anime (Original Netflix e licenciados)

12/10

ONE PIECE: East Blue

27/10

O Sangue de Zeus

30/10

Black Butler II

Black Butler II: OVA

E, aí? Curtiu qual? Pronto pra ‘maratonar’? Valendo!