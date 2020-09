Confira novos remédios caseiros para crescer e fortalecer suas unhas

As unhas são uma das partes mais delicadas da nossa beleza e com estes remédios caseiros, poderá tê-las longas e fortes sem ter que gastar muito, vai adorar o resultado!

As unhas se tornaram uma das protagonistas das belas mulheres, mas infelizmente também um luxo, pois além de tratamentos de manutenção como pedicure, colocar o acrílico e outros produtos que ficam lindos afetam seu bolso. Vamos falar sobre alguns remédios caseiros para crescer e fortalecer as unhas.

Muitas mulheres gostariam de ter unhas bonitas e naturais, conseguir isso não é uma tarefa fácil, no dia a dia existem várias atividades que as prejudicam e ainda por cima nem sempre temos o melhor estado de saúde , faltam vitaminas, minerais, aminoácidos, nutrientes responsáveis ​​pelo seu crescimento.

Existem vários hábitos que você pode usar para cuidar das unhas, alguns deles são:

Evite roer as unhas

Use luvas ao fazer atividades de limpeza para que os produtos químicos não os danifiquem

Comer saudável

Beba bastante água por dia

Deixe-as descansar do esmalte, aplicações e unhas postiças

Mantenha-os limpos para evitar fungos

Nutrientes importantes para o crescimento das unhas

Queratina, vitamina A, vitamina E, vitamina B, minerais como ferro, zinco, iodo e cálcio são os nutrientes mais importantes para o crescimento das unhas , por isso recomendamos que você siga esta dica de beleza , para que suas unhas cresçam grossas e muito fortes, você vai adorar o resultado.

Existem várias opções para ajudar no crescimento das suas unhas, esses remédios caseiros não são apenas práticos, mas muito baratos e o melhor é que você tem a maioria desses itens em casa. Tome nota dessas dicas de beleza.

Remédios caseiros para crescer e fortalecer suas unhas

Casca de ovo

Esmague bem três cascas de ovo, certifique-se de limpá-las bem antes. Em seguida, acrescente também um par de amêndoas ou nozes, você aproveitará seus óleos naturais. Agora, esse pó cheio de nutrientes naturais, misture com uma colher de sopa de leite morno, você pode separar o pó e misturar o que precisar.

Óleo de árvore do Chá

Graças ao seu alto teor de vitamina E, este óleo essencial é um dos mais utilizados nos conselhos de beleza. Quando se trata de unhas, até ajuda a prevenir o aparecimento de fungos devido às suas propriedades antibacterianas.

Dessa forma, basta tomar um pouco de óleo da árvore do chá antes de dormir e massagear as unhas com ele por alguns segundos, deixar durante a noite e retirar no dia seguinte, lavando bem as mãos ao acordar. Repita diariamente por um mês.

Rabo de Cavalo

Você pode conseguir essa planta na botânica, ela é cheia de nutrientes e no caso das unhas é muito fácil de usar para crescer. Assim, basta preparar uma xícara de chá com rabo de cavalo e quando atingir uma temperatura tolerável para as mãos, mergulhe-as por 20 minutos e repita três vezes por semana durante um mês.