Confira os classificados na primeira fase da Seletiva da Remo E-sports

No último sábado (23) foi realizada a primeira etapa da seletiva para a equipe do Clube do Remo E-sports. A primeira fase foi separada em quatro grupos, no qual cada um contou com 47 participantes, sendo que 12 de cada grupo garantiram vaga na próxima etapa.

A seletiva ocorreu através dos melhores pontuados em sistema elaborado pela equipe técnica, somando o número de abates e posição jogo. De acordo com Mauro D’Antona, diretor da equipe do Rei da Amazônia, o Grupo 3 teve um problema na plataforma e a etapa será realizada nesta quarta-feira (27)

Os interessados em participar do time azulino ainda podem realizar sua inscrição através do whatsapp, pelo número (88) 98169-0044, até o início da segunda fase e pagar uma taxa de R$ 20.

Parte do valor arrecado será utilizado para a compra de cestas básicas. A segunda etapa da seletiva está programada para o dia 6 de junho. A peneira terá uma premiação para o primeiro, segundo e terceiro colocados.

Confira os classificados clicando aqui:

G1 – Clique e confira

G2 – Clique e confira

G3: seleção nesta quarta (27)

G4 – Clique e confira

Confira a premiação:

1° lugar: smartphone + R$ 200

2° lugar: R$ 300

3° lugar: R$ 200

Por Samara Miranda – Assessoria de Comunicação