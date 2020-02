Confira quem são os artilheiros e os números do Paysandu em 2020

O Paysandu completou o sétimo jogo seguido sem derrota para o Remo após o triunfo por 2 a 1 neste domingo (9), no Mangueirão, pelo encerramento da 4° rodada do Parazão – são quatro vitórias e três empates. A equipe bicolor abriu o placar com Nicolas, aos 31 minutos, depois de completar cabeçada de Uilliam – o terceiro do atacante na temporada. Aos 43, Jackson aproveitou bola mal afastada pela defesa bicolor e empatou para os azulinos e também chegou ao terceiro gol no ano. No entanto, o camisa 9 do Leão, aos 18 da segunda etapa, cometeu pênalti em Nicolas e Uilliam converteu – o primeiro dele em 2020.

Com a vitória, o Paysandu chegou a nove pontos e subiu para a 3° colocação da competição. Já o Remo perdeu a liderança e caiu para o quarto lugar com a mesma pontuação, mas com menor saldo de gols. O Leão já retorna a campo na quarta-feira (12) para enfrentar o Frei Paulistano (SE), às 16h, no Titão, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Papão joga no domingo (16) contra o Paragominas, às 10h, na Curuzu, pela 5° rodada do Parazão.

Segue o tabu

Com a vitória neste domingo o Paysandu chega a sete jogos se invencibilidade sobre o Remo. A última vez que os azulinos venceram foi no dia 8 de abril de 2018, na final do estadual. De lá para cá foram três empates e quatro vitórias bicolores.

Escalações

Remo: Vinícius; Rafael Jansen, Mimica, Fredson e Ronaell; Charles (Gelson), Xaves e Douglas Packer (Hélio); Wesley (Ermel), Robinho e Jackson. Técnico: Rafael Jaques

Paysandu: Paulo Ricardo; Perema (Netinho), Micael, Wesley Matos e Bruno Collaço; Uchôa, PH e Serginho (Alex Maranhão), Uilliam (Deivid Souza), Vinícius Leite e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos

Público: 30.640

Renda: R$ 716.830,00