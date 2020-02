Confira quem são os artilheiros e os números do Remo em 2020

O Clube do Remo segue com a campanha Remo115 anos. Vários eventos já foram realizados, como Festival Gastronômico, Natal Solidário, Projeto Circular, aniversário e lançamento da nova camisa, além da exposição, que conta um pouco da história do Clube.

A exposição Remo115 continua apresentando várias fotos marcantes, informações e datas que estão presentes nas memórias dos remistas. Ídolos como “Periçá”, e outros nomes que fazem parte da história do Leão Azul.

A partir da próxima sexta-feira (14), a exposição estará disponível no shopping Bosque Grão-Pará, que segue até o dia 29 deste mês. O evento contará com a presença do meia Carlos Alberto.

Quem já marcou presença na exposição conta como foi a experiência. O torcedor Alexandre Rodrigues, contou o que chamou sua atenção para visitar. “O que chamou minha atenção foram os dois troféus, a Pequena Taça do Mundo e a do Brasileirão Série C. Fui em quase todos os jogos da Série C que tiveram aqui em Belém. A exposição está bem interessante, achei bem organizada, como muitas vezes as pessoas passam rápido, não param parar ler textos imensos, essa está bem focada, dá para tirar um tempinho e ler sobre a história do Clube do Remo”, comentou.

Os torcedores já puderam acompanhar na sede social e náutica do Clube. A intenção é que a exposição percorra a maior parte dos espaços públicos fechados da cidade, incluindo shoppings e pontos turísticos.

Próximos locais:

Shopping Grão-Pará

14/02 a 29/02

Parque Shopping

01/03 a 17/03

Shopping Castanheira

18/03 a 31/03