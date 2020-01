Confraria Harleyros do Pará sorteia obra de arte do artista plástico paraense Odair Mindello.

A Confraria Harleyros do Pará fará na próxima quinta-feira (23 de janeiro), no restaurante “Pomme D’or” o sorteio de uma obra de arte do artista plástico Odair Mindello,que é renomado internacionalmente, com exposições feitas em diversos países. O sorteio tem fins filantrópicos, o valor arrecadado será todo destinado a obras de caridade, algo que a confraria já vem fazendo há alguns anos.

O evento é aberto ao publico, e contará com uma grande exposição, artes que em breve serão expostas em Nova York pelo artista Odair Mindello.Odair Mindello não representa uma escola específica e nem segue tendência ou modismo. Criou uma obra pessoal, com linguagem e personagens de um mundo concreto. Baseia seu universo artístico nas observações do cotidiano, apropriando-se de objetos populares e vários ícones amazônicos, tendo como referência a as atrações urbanas e o meio ambiente.

Participações em articulações coletivas nacionais e internacionais

Em 2017 – Abertura Sahira & Ventura Gallery em SP; Coletiva Iternational Comunities, NYC; Art Expo New York; Earth, Los Angeles; Carrousel du Louvre, Paris, e Scope, Miami (EUA).

Em 2016 – Earth, Salão de Arte Contemporânea 2016, sede das Nações Unidas (ONU), Sociedade de Arte Contemporânea de Nova York e Saphira & Ventura Gallery, USA, e Brazilian Art in New York, Saphira & Ventura Gallery, New York, USA

Em 2015 – Art em claves de sol, Casa de Portugal, SP, e Inart, Galeria Viana Brasil, Flórida, USA

Em 2008 – Exposição Feira de Bressuire (França) e dispõe de obras em Caserta, Itália, na Unusual Art Gallery desde 2008.

O motociclismo no estado o Pará vem fazendo um trabalho filantrópico silencioso há muito tempo, hoje a Confraria Harleyros do Pará é formada por 125 confrades, onde encontramos presidentes e membros de diversos Motoclubes do estado, como PMC, Os Papas, Bodes do Asfalto e outros, que são atuantes em diversos projetos sociais.

A Confraria Harleyros do Pará hoje coordenada por Victor Athayde, Mario Fidalgo, Alfredo Maciel, José Pedro Maués e Lyonel Amaral, onde tentam com muito esforço e carinho levantar a bandeira do estado, e mostrar para o mundo que no Pará também se faz motociclismo de qualidade, começaram uma rota turística pelo estado, onde irão levar as belezas da nossa terra para o mundo, consequentemente atraindo novos apaixonados pelo motociclismo a conhecerem o estado do Pará. Podendo acompanhar a rota pelo seu site e redes sociais.

Por: Confraria Harleyros – PA