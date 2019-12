Confraternização da equipe do Grupo Marajoara de Comunicação marcada pela união

Para comemorar um ano de muitas ações e dedicação solidária, o grupo de amigas da Liga do Bem realizaram uma grande confraternização no dia 13 de Dezembro na casa da integrante do grupo, Lena Ribeiro.

Lena Ribeiro, recepcionou as integrantes da Liga do Bem em uma festa divertidíssima em seu apartamento, no Ed Pegasus, com jantar e troca de presentes. O grupo aproveitou também, para definir as metas para o ano de 2020, com muitas ações sociais com foco em ajudar os mais necessitados.

A presidente do grupo, Fádia Freire, contou como se sente com o projeto social Liga do Bem: ” Adoro ajudar o próximo, estou sempre ajudando quando posso, pra mim já faz parte do meu dia-a-dia.”

Confraternizando o ano de ações solidárias

Zarra Assef,Gina Frias, Socorro Serruya, Marlene Frota,Fadia Freire, Gilvana Gonçalves, Izabele Viana

Fadia Freire, Cleide Borsoi, Lena Ribeiro e Lilica Grelo

Fernanda Pinheiro, Gina Frias, Fadia Freire e Lena Ribeiro

Monica Pissolati, Fadia Freire e Celeste

Presidente do Grupo, Fádia Freire

Márcia Pio, Lilica Grelo, Fádia Freire e Amiga

Izabelle Viana, Tânia Tavernard, Fadia Freire, Márcia Pio e Sheila Centeio. Em baixo Silvana Rodrigues e Dona Maria

A Liga do Bem é um projeto social sem fins lucrativos, que ao longo do ano ajuda pessoas em situação de risco, comunidades e instituições através de campanhas de doações.