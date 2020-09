Congresso on-line e gratuito sobre canto coral reúne instituições de ensino do país

O Congresso Interinstitucional de Canto Coral (CIC) de Belém começa nesta segunda e vai mostrar um pouco do panorama do canto coral na região Norte.

A segunda edição do Congresso Interinstitucional de Canto Coral (CIC) de Belém começa nesta segunda (14), reunindo instituições de ensino, igrejas, escolas, empresas e mostra um pouco do panorama do canto coral na região Norte.

Este ano, o evento é realizado totalmente no ambiente virtual, devido às restrições a aglomerações por causa do novo coronavírus. As inscrições são gratuitas e garantem certificação. Confira a programação.

O congresso vai promover palestras, lives, oficinas e concertos musicais de 14 a 18 e de 21 a 25 deste mês, com atividades pela manhã, tarde e noite, que serão transmitidas pelas redes sociais e por um canal na internet.

Um edital foi aberto para apresentação de trabalhos científicos. Para os de cunho artístico, também é preciso ler o edital e submeter um vídeo do coral para análise.

Entre os convidados estão o ator e diretor Reynaldo Puebla, uma referência internacional sobre corpo e voz; o professor de graduação e pós-graduação em música da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Ângelo Fernandes; e a maestrina Renata Tavares, que atua em coros na Alemanha, ministrando oficina de técnica de ensaios não ortodoxas.

Profissionais e pesquisadores de Belém também estão na programação – a maestrina Maria Antônia Jimenez do Instituto Estadual Carlos Gomes; a professora na Universidade do Estado do Pará (Uepa), Valdecíria Lamego; o cantor e professor Milton Monte da Escola de Música da Universidade Federal do Pará; e o educador musical , pianista e arranjador Ediel Sousa.

As oficinas têm duração de cinco dias e os interessados precisam fazer a inscrição para a emissão de certificados. As atividades vão ocorrer de forma remota, por meio de uma plataforma on-line.

Entre os palestrantes estão a regente do Coral Infantil Santa Marcelina (SP), Ana Yara Campos; o maestro Vladimir Silva da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG); a cantora lírica internacional Carmem Monarcha (SP); e a preparadora vocal Lucia Passos.

O congresso também reunirá regentes do Pará e dos estados do Amazonas, Roraima e Tocantins, em lives abertas para falar sobre o panorama e as perspectivas do canto coral.

Para as noites do congresso, estão reservados os concertos musicais, com apresentações de corais locais, nacionais e estrangeiros no formato de vídeos, sempre às 20h.

O Congresso Interinstitucional de Canto Coral – CIC é de realização da Universidade Federal do Pará em parceria com a Universidade do Estado do Pará (UEPA) e o Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG) e apoio do Instituto Federal de Para, campus Castanhal (IFPA), Universidade Federal de Roraima (UFRR), Universidade Estadual do Amazonas (UEA), Universidade Federal do Tocantins (UFTO), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).