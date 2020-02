Conheça o Guia do Investidor de Breves no Marajó

O objetivo é reunir informações sobre o município de Breves para facilitar a identificação das melhores oportunidades de investimento na região.

Publicação eletrônica foi elaborada pela Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), reúne informações socioeconômicas e de infraestrutura para nortear investidores interessados em realizar negócios no município paraense. Com o objetivo de tornar o Pará mais atrativo para receber investimentos em todas as áreas.

Conteúdo – Com informações gerais como extensão territorial, população e índices de desenvolvimento, os Guias do Investidor destacam logística, infraestrutura, atividades agrícolas, industriais, serviços públicos, incentivos fiscais estaduais e linhas de crédito disponíveis para auxiliar investidores na decisão quanto ao melhor destino para empreender.

Conheça algumas possibilidades

O Guia de Breves, entre as razões para investir no município que apresenta o maior Produto Interno Bruto (PIB) da Região do Marajó, destaca o projeto de Distrito Industrial, em andamento por parte da prefeitura em parceria com a Codec, com a previsão de 202 hectares para a implantação de empreendimentos industriais, e diversos novos investimentos previstos pela gestão municipal até 2020. Outros destaques evidenciados são oportunidades de investimentos na verticalização da produção do açaí, extração de madeira, palmito, pescado, essências e sementes.