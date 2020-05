Conheça os astronautas que farão voo histórico da Nasa nesta semana

A ansiedade e animação estão em alta na agência espacial norte-americana. A Nasa vai enviar nesta quarta (27) dois astronautas para o espaço em seu primeiro lançamento tripulado a partir de solo americano desde 2011.

O marco na história da agência será liderado pelos veteranos Robert Behnken e Douglas Hurley, que estarão na cápsula de passageiros Crew Dragon no Foguete Falcon 9, da SpaceX. O lançamento está previsto para acontecer às 17h33 (horário de Brasília) direto do Centro Espacial John F. Kennedy, no Cabo Canaveral, na Flórida. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o feito não terá festa para evitar a aglomeração de pessoas.

Desde o lançamento de 2011, a Nasa enviava os seus astronautas para o espaço em cápsulas russas da Soyuz, lançadas do Cazaquistão.

Quem foram os escolhidos para a missão?

Bob e Doug, como são conhecidos, já participaram de várias missões espaciais e estão empolgados com o novo desafio.

Behnken terá o papel de comandante de operações conjuntas. Hurley será o comandante de espaçonave e terá que realizar dois testes de voo durante o trajeto em direção à ISS (Estação Espacial Internacional).

Robert Behnken foi para o espaço pela primeira vez em 2008 Imagem: Divulgação/Nasa

Behnken é natural do estado do Missouri e se formou em física (1988) e engenharia mecânica (1992) pela Universidade de Washington. Depois disso, concluiu um mestrado e um doutorado em engenharia mecânica pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), uma das melhores universidades do mundo na área.

Nesse meio tempo, Behnken atuou como engenheiro de teste de voo em uma das bases da Força Aérea norte-americana. Calcula-se que ele tenha registrado mais de 1.500 horas de voo em mais de 25 tipos de aeronaves.

Em julho de 2000, Behnken foi aprovado para integrar o corpo de astronautas da Nasa. Por lá, fez treinamentos e ocupou cargos de liderança na agência espacial. Em 2008, foi pela primeira vez ao espaço para trabalhar na ISS. Em fevereiro de 2010, seguiu em sua segunda missão fora da Terra.

Entre julho de 2012 e julho de 2015, atuou como astronauta chefe da Nasa, sendo responsável por tarefas de voos, preparação de missões e suporte em órbita das tripulações que estavam na ISS.

Segundo a Nasa, Behnken contabiliza mais de 708 horas no espaço e 37 horas fora da ISS, realizadas durante seis caminhadas espaciais.

“Há uma geração de pessoas que talvez não tenham tido a chance de ver o lançamento de um ônibus espacial”, afirmou Behnken em uma entrevista online no começo do mês. Para ele, muitos agora terão a chance de ver um voo espacial humano de “nosso próprio quintal”, em referência aos Estados Unidos.

Douglas Hurley foi para o espaço pela primeira vez em 2009 Imagem: Divulgação Nasa

O astronauta Hurley nasceu em Endicott, uma pequena vila no estado de Nova York, mas considera Apalachin como cidade natal, informa a Nasa.

Ele se graduou em engenharia civil em 1988 na Universidade Tulane, em Louisiana. Nessa época, se tornou o segundo tenente do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. No ano seguinte, começou a realizar voos de treinamentos.

Quase dez anos depois, Hurley passou a participar da Escola de Piloto de Teste Naval dos EUA, em Maryland, contabilizando nos anos seguintes mais de 5.500 horas de voos em 25 tipos de aeronaves, destaca a Nasa.

Hurley também foi aprovado para o corpo de astronautas da Nasa em julho de 2000. Nove anos depois, teve a oportunidade de fazer o seu primeiro voo para o espaço no ônibus Endeavour como piloto, passando mais de 15 dias no espaço.

Sua segunda missão foi em julho de 2011, quando ajudou a fornecer suprimentos e peças de reposição para a ISS durante a viagem do ônibus espacial Atlantis. Em 2014, Hurley foi nomeado diretor assistente do programa comercial de tripulação.

“É uma grande honra fazer parte desta missão”, disse ele durante a mesma entrevista coletiva de 1º de maio. Hurley acrescentou que tem sido um “longo caminho para chegar aqui”.

Como assistir ao lançamento

O foguete da SpaceX está previsto para ser lançado nesta quarta-feira às 17h33 (de Brasília). A transmissão deve acontecer no canal da Nasa no YouTube ao vivo.

Se tudo ocorrer como previsto, a Nasa certamente ficará aliviada com o avanço na nova corrida espacial. Ainda mais depois de tanto investimento. Só sem setembro de 2014, a Nasa pagou US$ 2,6 bilhões à SpaceX para que ela desenvolvesse uma cápsula capaz de levar astronautas à ISS.