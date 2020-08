Conheça os benefícios da proteína para a saúde

É de conhecimento que tanto para atletas como desportistas, que o consumo de proteínas se faz presente na alimentação e suplementação diária, levando em conta suas particularidades nutricionais e seus objetivos de performance. No entanto, tal necessidade vai além do público que pratica atividade física, pois as consequencias relacionadas ao desequilíbrio na alimentação, incluindo a baixa ingestão proteíca, pode ocasionar o desenvolvimento de doenças.



O combate aos males associados à má nutrição, desde a desnutrição até o excesso de peso e obesidade da população, é um dos desafios do setor de alimentação e nutrição da OPAS/OMS* no Brasil. A temática do equilíbrio da alimentação e nutrição está entre as principais ações para o enfrentamento da questão, como: Produzir conhecimentos e dar visibilidade a experiências e boas práticas em nutrição; Apoiar a redução das carências nutricionais resultantes da má nutrição; Promover a alimentação complementar, entre outras.



De acordo com a nutricionista Juliana Ramos de Natale, a proteína é um nutriente essencial construtor, fundamental para a saúde humana e o bom funcionamento do corpo. “As proteínas são moléculas compostas por unidades que chamamos de aminoácidos, responsáveis pelo crescimento e reparação de todos os tecidos do corpo. Quando não ingerimos o suficiente é considerada um tipo de desnutrição, que gera sintomas como excesso de fadiga, queda acentuada de cabelo, perda de massa muscular e queda do sistema imunológico”, explica.



A especialista esclarece que o uso de suplementos proteicos, como aporte nutricional, é uma das estratégias recomendadas para manter os níves adequados do nutriente no organismo. “Quando o consumo não é o suficiente, seja por baixa ingestão, aumento da necessidade ou problemas clínicos, a suplementação de proteína é indicada para suprir as necessidades nutricionais, considerando a individualidade biológica de cada paciente”.



A composição do suplemento de whey protein (proteína extraída do soro do leite) é completa e segundo Juliana, conhecida pelos benefícios relacionados ao fortalecimento da imunidade. “Além da quantidade excelente de proteína o whey protein possui alto valor biológico (alto aproveitamento pelo corpo), gera saciedade e ajuda na recuperação muscular por conter todos os aminoácidos essenciais. Possui moléculas que ajudam no sistema imunológico, como as imunoglobulinas e lactoferrina, componentes do leite materno humano, que ajudam no sistema imunológico e na defesa contra vírus, bactérias e fungos”, detalha.



Para o consumo de suplementos alimentares é necessário lembrar que é imprescindível a orientação profissional do nutricionista ou médico, para equilibrar a alimentação, de maneira que não falte nenhum tipo de nutriente para o organismo.





Veja a entrevista da nutricionista Juliana Ramos sobre os benefícios da proteína:



1- Qual a importância/benefícios do consumo de proteína para o bom funcionamento do organismo?



JRN: A proteína é essencial para a saúde humana, sendo importante para manter o bom funcionamento do corpo, chamada de nutriente essencial construtor. São moléculas compostas por unidades que chamamos de aminoácidos, responsáveis pelo crescimento e reparação de todos os tecidos do corpo. É essencial, pois é por meio da composição desses tecidos, da produção de enzimas, hormônios e células (como hemoglobina e albumina presentes em abundância no sangue e até células do sistema imunológico), que se mantem a vida e a saúde.





2) Quais as consequências para a saúde quando o consumo diário de proteínas é baixo?



JRN: As proteínas são moléculas formadas por unidades que chamamos de aminoácidos. Entre os 20 existentes, 8 são considerados essenciais, ou seja, não são produzidos pelo corpo e precisam ser adquiridos por meio da alimentação e da suplementação, quando necessária. Quando não ingerimos a quantidade suficiente ocorre no organismo o que consideramos um tipo de desnutrição, que gera vários sintomas, como: excesso de fadiga, queda acentuada de cabelo, perda de massa muscular e queda do sistema imunológico. A pessoa pode ficar doente com muita frequencia, principalmente contraindo infecções.





3) Qual é de fato a quantidade de proteína que o corpo precisa?



JRN: A recomendação de ingestão diária de proteínas para pessoas de maneira geral é de 0,8 gramas por kg de peso, mas pode chegar até 1,8 gramas/kg de peso (a depender do nível de atividade física). É importante ressaltar que não existe reserva de proteína no organismo, portanto, o consumo inferior irá causar perda de células e massa magra pelo corpo e, por sua vez, seu consumo exagerado será excretado.





4) Como inserir a proteína na alimentação diária?



JRN: Através do consumo de alimentos fonte de proteína em todas as refeições, como: carne bovina, frango, peixe, leite, derivados e ovos. Principalmente fontes de origem vegetal e leguminosas, como: feijão, lentilha, ervilha e soja. Quando o consumo diário não é o suficiente, seja por baixa ingestão, aumento da necessidade ou problemas clínicos (devido à inibilidade de digerir adequadamente os alimentos), é indicada a suplementação para suprir as necessidades adequadas que o organismo precisa.





5) Existe restrição de idade para o consumo da proteína extraída do soro do leite, conhecida como whey protein?



JRN: Não existe restrição, inclusive este componente está presente em fórmulas infantis para bebês.





6) A combinação do consumo adequado de proteínas e uma rotina de exercícios é uma estratégia poderosa para promover a saúde e a longevidade?



JRN: O consumo adequado de nutrientes que fazem parte da recuperação muscular, como a proteína e vitaminas do complexo B, assim como uma rotina de exercícios de força, é importante para evitar a perda da autonomia e independência pessoal, o maior problema quando falamos de envelhecimento. A sarcopenia é a perda de massa magra comum após os 50 anos de idade e pode ser evitada com essa dupla de alimentação e exercício. Desta maneira, se previne os danos causados por quedas e fraturas, mantendo assim todos os movimentos do corpo saudáveis ao longo da vida, bem como sua integridade e autonomia.





7) Como a suplementação tanto do whey protein (proteína do soro do leite), como dos suplementos à base de proteínas veganas (ervilha, arroz, soja, amêndoas), podem ser inseridos na dieta de crianças, adultos e idosos para completar o aporte diário de proteína?



JRN: É muito conhecido o seu uso após o treino, mas pode entrar como a porção proteica de refeições como café da manhã e lanches intermediários, aplicado em shakes (bater a dose da proteína com água/bebida vegetal/iogurte/kefir e uma fruta congelada), mousses ou até em preparações como tortas, sopas e purês salgados (no caso da proteína sabor neutro). Em diabéticos e pessoas com resistência à insulina, é possível colocar antes das principais refeições, estratégia que aumenta a saciedade, reduz o volume das refeições e gera maior controle glicêmico.