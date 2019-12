Conheça os perigos de consumir ostras na praia

Descubra como cuidar da pele do rosto e do corpo após pegar sol.

Depois da praia ou da piscina, é comum sentir a pele do rosto e do corpo aquecida, vermelha e com uma sensação de calor, por mais que o protetor solar tenha sido aplicado adequadamente. Isso acontece porque os raios solares tendem a ressecar a pele, retirando os líquidos naturais que a cútis precisa para manter-se hidratada. E para acalmar a pele na volta para casa, apenas o creme hidratante não é suficiente: outros hábitos simples e práticos para atenuar os sintomas do sol podem ser incrementados na rotina de verão. Confira as dicas!

1 – Tome um banho com água gelada

Muita gente não dispensa um banho quente nem mesmo no verão, mas vale a pena mudar a temperatura da água ao chegar da praia. A temperatura alta da água pode causar um desconforto na pele queimada de sol, enquanto a água fria impede que a pele resseque e alivia a sensação de calor depois da exposição ao sol. Com o mesmo objetivo, as compressas de água fria em áreas do corpo que foram muito expostas também aliviam a sensação de uma possível queimadura solar.

2 – Evite o uso de esponja ou esfoliante durante o banho

Outro cuidado pós-praia é evitar o uso de esponjas durante o banho, e sim, optar por um sabonete hidratante – tanto para o rosto quando para o resto do corpo. Assim, o produto já vai hidratando e suavizando a pele, que pode ter ressecado durante a exposição solar. Outro cuidado é evitar o esfoliante ou máscaras faciais no mesmo dia da praia, ou, dependendo do grau de vermelhidão da pele, também nos dias seguintes. Isso porque as micro-partículas do produto podem deixar a pele ainda mais sensível e causar irritações ou inflamações, ou seja, para quem quer fazer uma limpeza corporal e facial, a dica é aguardar a pele se recuperar primeiro.

3 – Aplique um creme hidratante depois do banho

Depois do banho frio, aproveite para aplicar um creme hidratante corporal e um facial, específico para a pele do rosto. É nessa hora que a pele está úmida e vai absorver o hidratante mais rápido, que pode ser em forma de loção ou em gel, já que essas texturas garantem uma sensação de frescor maior quando aplicada na pele. Os cremes hidratantes são os grandes curingas para evitar que a pele crie bolhas, descame ou fique manchada após a exposição ao sol, além de ajudar a segurar a hidratação da cútis que, provavelmente, perdeu líquidos durante o dia.

4 – Aposte em cremes com vitamina E e B3, para o rejuvenescimento da pele

O sol é um dos fatores que contribuem para o envelhecimento precoce da pele, e as vitaminas são as grandes aliadas para combatê-lo. Por isso, uma dica para ajudar a manter o viço e a pele hidratada após o sol é usar cremes que contenham vitamina E e B3 em sua composição. A vitamina E tem poder oxidante e ajuda a melhorar a defesa contra os radicais livres criados pelos raios ultravioletas. Já a vitamina B3 ajuda a reter a água na derme, fazendo com que a pele fique mais resistente e impermeável a resíduos que podem causar a sua inflamação e o seu envelhecimento precoce.

5 – Continuar a usar o protetor solar

O protetor solar não deve ser deixado de lado nos dias seguintes à exposição solar, mesmo que a intenção não seja pegar sol. É ele quem vai manter a pele protegida dos raios solares enquanto o corpo estiver debaixo do sol – seja na ida para o trabalho ou até mesmo dentro de ambientes com luz artificial. Além disso, hoje, muitos filtros solares têm poder hidratante, além de ação de anti-rugas e anti-acne, o que ajuda a rejuvenescer a pele durante o verão.