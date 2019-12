Conmebol define grupos da Libertadores da América 2020

A Conmebol definiu nesta terça-feira (17), em sorteio realizado em Assunção, no Paraguai, os confrontos das fases preliminares e a composição dos grupos da próxima edição da Taça Libertadores, que será decidida em jogo único no Maracanã.

A depender dos resultados nas etapas preliminares do torneio, o Corinthians pode entrar no grupo B, que tem o Palmeiras como cabeça de chave. Já o Internacional, caso avance, estará ao lado do Grêmio, sorteado no primeiro pote para o grupo E.

Antes de pensar no Derby Paulista, o Corinthians encara o quarto representante da Bolívia, que só será conhecido no próximo dia 29, ou o Guaraní, do Paraguai. O Inter, por sua vez, aguarda a definição de quem será o quarto time do Chile na pré-Libertadores.

Além do Palmeiras, Bolívar e Tigre compõem o grupo B. Já o Grêmio tem a companhia de Universidad Católica e América de Cali, uma chave já complicada sem a presença do maior rival.

O Flamengo, atual campeão, ficou no grupo A e terá como principal adversário o Independiente del Valle, com quem disputará o título da Recopa Sul-Americana. Completam a chave o Júnior Barranquilla e outro time que virá da fase preliminar do torneio.

Um dos caminhos mais difíceis até as oitavas de final da Libertadores terá o São Paulo, sorteado no grupo D, ao lado de River Plate, LDU e Deportivo Binacional, do Peru, estreante no torneio.

Santos e Athletico-PR tiveram mais sorte que os demais brasileiros. Enquanto o Peixe enfrenta Olimpia, Delfín e Defensa y Justicia pelo grupo G, o Furacão integra o grupo C, ao lado de Peñarol, Colo-Colo e o segundo representante da Bolívia.

Antes do sorteio, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciou que o campeão da Libertadores receberá uma premiação de US$ 15 milhões (cerca de R$ 61 milhões). O Flamengo levou para casa US$ 12 milhões após bater o River Plate em Lima, no Peru.

A edição de 2020 da Libertadores será decidida no Maracanã. A partida está marcada para ocorrer no dia 21 de novembro.

Confira os confrontos das fases preliminares e os grupos da Taça Libertadores:.

Primeira fase

Bolívia 4 x Guaraní (PAR) – (E1)

Carabobo (VEN) x Universitario (PER) – (E2)

Progreso (URU) x Barcelona de Guayaquil (EQU) – (E3)

Segunda fase

E2 (Carabobo ou Universitario) x Cerro Porteño (PAR) – (C1)

Cerro Largo (URU) x Palestino (CHI) – (C2)

Independiente Medellín (COL) x Deportivo Táchira (VEN) – (C3)

Macará (EQU) x Deportes Tolima (COL) – (C4)

Chile 4 x Internacional (BRA) – (C5)

Bolívia 3 x Atlético Tucumán (ARG) – (C6)

E1 (Bolívia 4 ou Guaraní) x Corinthians (BRA) – (C7)

E3 (Progreso ou Barcelona) x Sporting Cristal (PER) – (C8)

Terceira fase

Vencedor C1 x Vencedor C8 – (G1)

Vencedor C2 x Vencedor C7 – (G2)

Vencedor C3 x Vencedor C6 – (G3)

Vencedor C4 x Vencedor C5 – (G4)

Fase de grupos

Grupo A: Flamengo, Independiente del Valle (EQU), Junior Barranquilla (COL) e G1

Grupo B: Palmeiras, Bolívar (BOL), Tigre (ARG) e G2 (vaga pode ser do Corinthians)

Grupo C: Peñarol (URU), Colo-Colo (CHI), Athletico-PR e Bolívia 2

Grupo D: River Plate (ARG), São Paulo, LDU (EQU) e Deportivo Binacional (PER)

Grupo E: Grêmio, Universidad Católica (CHI), América de Cali (COL) e G4 (vaga pode ser do Internacional)

Grupo F: Nacional (URU), Racing (ARG), Alianza Lima (PER) e Estudiantes de Mérida (VEN)

Grupo G: Olimpia (PAR), Santos, Delfin (EQU) e Defensa y Justicia (ARG)

Grupo H: Boca Juniors (ARG), Libertad (PAR), Caracas (VEN) e G3