Conselho técnico da Série C define novo formato da competição

Na última segunda-feira, representantes dos 20 clubes que disputam a Série C do Campeonato Brasileiro se reuniram na sede da CBF para o conselho técnico da competição. Durante o encontro, os clubes aprovaram um novo formato de disputa para o campeonato, que inclui uma mudança em suas fases decisivas. Não haverá mais confrontos de quartas e semifinais, que serão substituídas por dois quadrangulares.

A proposta foi apresentada por Constantino Júnior, presidente do Santa Cruz, como porta-voz e contou com a manifestação favorável da maioria dos clubes presentes. O presidente do Tricolor Coral também foi eleito para a Comissão Nacional de Clubes e irá compor a mesa em 2020 ao lado do representantes da Série A (Sérgio Sette Câmara, do Atlético-MG, Guilherme Bellintani, do Bahia, Mário Bittencourt, do Fluminense, Romildo Bolzan, do Grêmio, e Maurício Galiotte, do Palmeiras), da B (Francisco Batistotti, do Avaí, e Leonardo Oliveira, do Paraná) e um representante da D a ser indicado.

Ainda foram definidos outros detalhes da competição durante o conselho técnico. A Série C segue o mesmo critério das Séries A e B e passará a vetar a venda de mando de campo a partir de 2020. O mesmo acontece com o limite de jogadores. Um grupo de no máximo 40 atletas poderá ser inscrito até o dia 29 de julho, com oito substituições possíveis até o dia 19 de agosto (anterior à 15ª rodada).

Houve mudança também na questão logística da competição. O torneio, que tem a estrutura de transporte e viagens bancada pela CBF, tinha viagens de avião para os times em deslocamentos com a partir de 700 km de distância. Agora, o limite para viagens de ônibus diminuiu para 500 km, como proposto pela CBF e aprovado pelos clubes.

A primeira rodada do torneio nacional será disputada entre os dias 2 e 3 de maio, com dez confrontos. Serão dois grupos com dez times cada, que se enfrentam dentro do próprio grupo na primeira fase.

A abertura da Série C terá os seguintes confrontos:

Grupo A

Paysandu x Santa Cruz

Treze x Imperatriz

Manaus x Vila Nova

Ferroviário x Botafogo-PB

Jacuipense x Remo

Grupo B

São José-RS x São Bento

Brusque x Ypiranga

Ituano x Tombense

Boa Esporte x Volta Redonda

Londrina x Criciúma

A mudança no regulamento fica por conta da segunda fase. Nos anos anteriores, os clubes se enfrentavam em confrontos eliminatórios de quartas de final, que valiam o acesso e a classificação para as semis. A partir de 2020, o desempenho na primeira fase vale vaga em dois quadrangulares. O chaveamento envolve os quatro melhores colocados de cada grupo e se dá de forma alternada. De um lado, o 1º colocado do grupo A, o 2º colocado do grupo B, o 3º colocado do grupo A e o 4º colocado do grupo B. Do outro, o 1º colocado do grupo B, 2º colocado do grupo A, o 3º colocado do grupo B e o 4º colocado do grupo A. Os dois melhores de cada grupo conquistam o acesso à Série B no ano seguinte. Os vencedores de cada grupo se classificam para a final.

Grupo A:

Botafogo-PB

Ferroviário

Imperatriz

Jacuipense

Manaus

Paysandu



Remo

Santa Cruz

Treze

Vila Nova

Grupo B:

Boa Esporte

Brusque

Criciúma

Ituano

Londrina

São Bento

São José-RS

Tombense

Volta Redonda

Ypiranga

Segunda-fase

Grupo 1

1º do B

2º do A

3º do B

4º do A

Grupo 2

1º do A

2º do B

3º do A

4º do B